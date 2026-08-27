Fiorentina y Como han llegado a un acuerdo por el traspaso de Moise Kean, informa el experto en fichajes Fabrizio Romano. El delantero le reportará a La Viola un mínimo de 35 y un máximo de 40 millones de euros.
Como y Fiorentina llevaban ya un tiempo negociando por Kean, de 26 años, que en Florencia se convirtió en las últimas temporadas en uno de los pocos puntos positivos. El italiano, que tiene contrato hasta mediados de 2029, firmó 35 goles y 7 asistencias en 79 partidos.
Como incorpora a Kean inicialmente cedido por diez millones de euros, pero el acuerdo incluye una opción de compra obligatoria de 25 millones de euros. Además, Fiorentina puede percibir otros cinco millones de euros si se cumplen determinadas condiciones de bonus.
Kean ya llevaba tiempo de acuerdo con Como, que bajo la dirección del técnico Cesc Fàbregas y respaldado por propietarios inmensamente ricos está dando pasos agigantados en el fútbol italiano. Esta temporada, I Lariani disputan por primera vez la Liga de Campeones.
Fàbregas necesitaba un nuevo delantero, ya que Álvaro Morata parece regresar al Leganés, de Segunda División, en la región de Madrid. Kean competirá principalmente con el exmáximo goleador del FC Utrecht Anastasios Douvikas.
Fiorentina, pese a unas negociaciones algo complicadas con Como, ya contaba desde hace tiempo con la salida de Kean. El club ha centrado por completo su atención en Joshua Zirkzee.
Según The Athletic , las negociaciones entre Fiorentina y Manchester United avanzan en la buena dirección. Zirkzee, de 25 años, tiene contrato en Old Trafford hasta mediados de 2029 (con opción a un año más).
Fiorentina apuesta por una cesión de, según se informa, cinco millones de euros y una opción de compra. Por ahora se sabe poco sobre el importe de esa posible opción de compra.