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Mohammed Noor, exestrella del Al Ittihad, ha desatado una gran polémica con sus declaraciones sobre la crisis que atraviesa el Al Ahli saudí bajo la dirección del entrenador neerlandés Marino Pusic. El exjugador habló de una falta de deseo entre los futbolistas de que el técnico continúe y dio a entender que lo que ocurre dentro del equipo podría ser una de las causas del bajón en resultados y rendimiento.

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Las declaraciones de Noor llegan en un momento muy delicado para el Al Ahli, tras caer por 2-3 ante el Al Shamal catarí en la quinta jornada de la Liga de Campeones de la AFC Élite. El equipo llegó a ir ganando por dos goles, pero encajó tres y perdió el partido de una forma que enfureció a la afición y abrió la puerta a las peticiones de salida de Pusic.

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Mohammed Noor afirmó, durante su intervención en el programa «Nadina», que el mérito de la victoria sobre el Al Nassr es de los jugadores del Al Ahli. A su juicio, lo que ofrecieron en aquel partido refleja su voluntad y su capacidad para marcar la diferencia sobre el terreno de juego, al margen de cualquier cálculo relacionado con el cuerpo técnico.

La exestrella del Al Ittihad añadió: «Los jugadores del Al Ahli fueron los que pelearon, ganaron al Al Nassr y los doblegaron». A continuación lanzó una declaración llamativa sobre su relación con el entrenador neerlandés: «Hablando claro, los jugadores del Al Ahli no quieren al entrenador».

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Las palabras de Noor abren interrogantes sobre el verdadero ambiente en el vestuario del Al Ahli y sobre si el bajón del equipo responde únicamente a cuestiones futbolísticas o si existen desavenencias entre algunos jugadores y Pusic que afectan a la estabilidad del grupo, sobre todo ahora que crecen las críticas de la afición al técnico tras los últimos resultados.

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Pese a hablar de la falta de deseo de los jugadores de que Pusic continúe, Noor señaló que el entrenador neerlandés no se hizo cargo del Al Ahli en las mejores condiciones y no tuvo la oportunidad completa de configurar la plantilla ni de elegir a los futbolistas que encajan con sus ideas.

Explicó que Pusic llegó al club en medio de una situación de confusión y que no fue él quien decidió los fichajes cerrados por el Al Ahli, lo que hace más compleja la valoración de su etapa, sobre todo porque no contó con las atribuciones ni las condiciones que le habrían permitido construir un equipo según su visión.

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Noor dijo que Pusic llegó al Al Ahli cuando todo estaba «enredado», que no eligió los fichajes por sí mismo y que tampoco tuvo una oportunidad completa, dando a entender que cargarle a él solo la responsabilidad del bajón del equipo no refleja todas las facetas de la crisis que vive el club.

Al hablar de las necesidades del Al Ahli, la exestrella del Al Ittihad insistió en que el equipo necesita nombres fuertes, con personalidad y agresividad sobre el terreno de juego, y consideró que los rivales deben afrontar sus partidos ante el Al Ahli conscientes de la dificultad de la tarea.

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«Tiene que haber agresividad en los nombres, los clubes tienen que tenerte miedo», afirmó Noor, en alusión a que la fuerza del Al Ahli no depende solo de contar con jugadores de gran calidad técnica, sino que también requiere una personalidad competitiva clara que permita al equipo imponer su autoridad ante sus rivales.

Las declaraciones de Noor ponen sobre la mesa de la directiva del Al Ahli varios asuntos: el futuro de Pusic, su relación con los jugadores y la necesidad de devolver la disciplina y una personalidad fuerte al equipo, en un momento en que la presión aumenta tras los últimos tropiezos en el ámbito nacional y continental.