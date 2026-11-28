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Mohammed Noor, leyenda del Ittihad, ha lanzado duras críticas contra la situación actual del equipo. A su juicio, el Ittihad carece en estos momentos de los recursos necesarios para pelear por los títulos. Además, ha cargado directamente contra el neerlandés Georginio Wijnaldum por su rendimiento desde que llegó al equipo.

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Noor afirmó, durante su intervención en el programa «Nadina», que el Ittihad no puede entrar ahora mismo con fuerza en la carrera por los títulos. Sin embargo, no descartó que el panorama cambie en las próximas semanas y planteó dos condiciones que podrían suponer un punto de inflexión en la trayectoria del equipo esta temporada.

La leyenda del Ittihad explicó que ganar al Al Khaleej en el próximo partido y, después, imponerse al Al Ahli en el derbi de Yeda daría un gran impulso al equipo y cambiaría su valoración sobre sus opciones de competir. «El Ittihad no tiene capacidad para pelear por los títulos, pero si consigue ganar el próximo partido ante el Al Khaleej y después derrota al Al Ahli en el derbi, puedo decir que competirá con fuerza», añadió.

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Las declaraciones de Noor reflejan las dudas que rodean el nivel del Ittihad. En su opinión, el equipo necesita demostrar que es capaz de superar las pruebas difíciles antes de hablar de la posibilidad de luchar por los títulos, sobre todo porque los duelos ante el Al Khaleej y el Al Ahli podrían brindar a los jugadores la oportunidad de recuperar la confianza y enviar un mensaje al resto de rivales.

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Wijnaldum, en el punto de mira de la leyenda del Ittihad

Las críticas de Mohammed Noor no se limitaron a la valoración colectiva del equipo. Dedicó buena parte de su intervención al neerlandés Georginio Wijnaldum, se mostró poco convencido con el rendimiento del jugador e incluso fue más allá al criticar que se le utilice en la banda derecha.

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Noor aseguró que Wijnaldum no supone ningún aporte real para el Ittihad y que su presencia en esa posición perjudica al equipo. Además, consideró que su fichaje no fue una decisión acertada desde el principio, antes de manifestar su deseo de que se marche en cuanto sea posible.

Estas declaraciones sitúan al jugador neerlandés en el centro de las críticas, sobre todo porque Noor no habla solo de un bajón de rendimiento o de falta de entendimiento, sino que cuestiona la utilidad del fichaje y hasta qué punto el Ittihad necesita sus servicios.

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Entre las críticas a la situación del equipo y las reservas sobre algunas de sus decisiones técnicas, el discurso de la leyenda del Ittihad dejó un mensaje claro para la directiva y los jugadores: las victorias en la próxima etapa no serán solo una suma de puntos, sino una auténtica prueba de la capacidad del Ittihad para recuperar su sitio entre los aspirantes a los títulos.