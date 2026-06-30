Mohamed Wahbi: «La paciencia y la fe nos clasificaron... y la aventura continúa»

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, atribuyó la victoria de los Leones del Atlas sobre Holanda y su pase a octavos del Mundial 2026 a la paciencia y la confianza, y afirmó que la clasificación fue merecida.

Marruecos avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Holanda 3-2 en los penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, en el estadio de Monterrey.

Holanda se adelantó en el 72’ con un gol de Cody Gakpo, pero Marruecos respondió en el 90+1’ gracias a Issa Diop, forzando la prórroga y, luego, los penaltis, donde la suerte sonrió a los Leones del Atlas.

En declaraciones a «beIN Sports», Wahbi afirmó: «Ha sido un partido puramente táctico. El rival nos ha respetado y ha jugado con cinco defensas porque conoce nuestro estilo y cómo controlamos el balón».

Y añadió: «Dominamos el partido, tuvimos más posesión y más disparos, así que la victoria y la clasificación son merecidas».

«Por desgracia, encajamos un gol en un contraataque mientras teníamos la posesión, pero mantuvimos la paciencia y la fe hasta remontar».

Y concluyó: «Aceptamos la victoria así, porque cada partido tiene su propio guion y ahora jugamos eliminatorias».

También animó a la afición: «La pasión de los marroquíes de todo el mundo nos da energía y nos hace seguir adelante».

Y cerró: «Nuestra aventura sigue y no queremos que se acabe; estoy orgulloso de los jugadores y dedicamos esta victoria al rey y al pueblo».

El próximo sábado por la tarde, Marruecos se medirá a Canadá en los octavos de final del Mundial.