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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Mohamed Wahbi, con total confianza: «Nuestro objetivo es ganar el Mundial»

Marruecos vs Haití
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M. Ouahbi
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México

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, afirmó que buscaron terminar primeros del grupo, pero finalmente se clasificaron segundos. Destacó que los Leones del Atlas dominaron el partido ante Haití.

Marruecos venció 4-2 a Haití este jueves en Atlanta y avanzó a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Con este triunfo, los Leones del Atlas finalizaron segundos del Grupo C, por detrás de Brasil, líder por diferencia de goles, con 7 puntos cada uno.

En dieciseisavos se medirá al primero del Grupo F, integrado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Wahbi declaró a «beIN Sports»: «Sabíamos que este equipo no tenía nada que perder y que lo daría todo para marcar».

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“Tuvimos dificultades, pero solo nos dispararon dos veces. Dominamos por completo; creo que nunca antes Marruecos había dominado así en un Mundial”.

Wahbi añadió: «Tuvimos muchas ocasiones en la primera parte, y el rendimiento mejoró en la segunda. Pedí a los jugadores algunos cambios tácticos que nos ayudaron».

Sobre el posible rival en octavos, añadió: «No tenemos preferencias; nos prepararemos sea quien sea».

En la rueda de prensa posterior, Wahbi añadió: «Venimos al Mundial con grandes ambiciones y estamos preparados para enfrentar a cualquiera. Ya hemos analizado a Holanda, Japón y Suecia».

El seleccionador marroquí subrayó: «Sea cual sea el rival, tenemos una plantilla sólida, un gran cuerpo técnico y una afición que nos hace confiar en nosotros mismos».

Concluyó: «Marruecos vive una nueva etapa: los jugadores creen en sí mismos y los rivales nos respetan. Por eso nuestro objetivo es ganar el Mundial, aunque para ello debamos respetar a todos los rivales. Confío en nuestro trabajo».

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