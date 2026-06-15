Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Mohamed Salah se une a una lista legendaria en la que figuran Platini y Raúl en el Mundial

M. Salah
M. Platini
O. Kahn
P. Vieira
Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
Egipto
Francia
Alemania
Bélgica
EE. UU.
Argelia
Marruecos
Irak
Jordania

Una noche excepcional para el capitán de Egipto

Mohamed Salah, capitán de Egipto, entró en la historia de la Copa del Mundo al jugar este lunes contra Bélgica en el estadio Lumin, en la fase de grupos del Grupo 7 del Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Según la cuenta de estadísticas «Mr. Sheph», hoy, día de su 34.º cumpleaños, Salah se convirtió en el séptimo capitán en jugar un partido de Copa del Mundo el día de su cumpleaños.

Se une así a Antonio Carvajal (1962), Michel Platini (1982 y 1986), Oliver Kahn (2002), Patrick Vieira (2002) y Raúl González (2006).

Además, la cuenta francesa «Stats Foot» indicó que Salah igualó un récord egipcio al alcanzar 28 partidos como titular en grandes torneos (Mundial y Copa Africana).

Ahora comparte el liderato con Ahmed Hassan y Essam El-Hadary, ambos con 28 encuentros como titulares.

World Cup
Belgium crest
Belgium
BEL
Irán crest
Irán
IRÁ
World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Egipto crest
Egipto
EGY

Es la cuarta participación de Egipto en la Copa del Mundo tras su regreso a la cita mundialista desde Rusia 2018.

Esta participación les brinda la oportunidad de reafirmar su estatus entre las mejores selecciones de África y del mundo árabe, con la ilusión de lograr un nuevo hito histórico liderado por Mohamed Salah, su gran estrella en esta edición del Mundial.

Anuncios