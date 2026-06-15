Mohamed Salah se une a una lista legendaria en la que figuran Platini y Raúl en el Mundial

Mohamed Salah, capitán de Egipto, entró en la historia de la Copa del Mundo al jugar este lunes contra Bélgica en el estadio Lumin, en la fase de grupos del Grupo 7 del Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Según la cuenta de estadísticas «Mr. Sheph», hoy, día de su 34.º cumpleaños, Salah se convirtió en el séptimo capitán en jugar un partido de Copa del Mundo el día de su cumpleaños.

Se une así a Antonio Carvajal (1962), Michel Platini (1982 y 1986), Oliver Kahn (2002), Patrick Vieira (2002) y Raúl González (2006).

Además, la cuenta francesa «Stats Foot» indicó que Salah igualó un récord egipcio al alcanzar 28 partidos como titular en grandes torneos (Mundial y Copa Africana).

Ahora comparte el liderato con Ahmed Hassan y Essam El-Hadary, ambos con 28 encuentros como titulares.

Es la cuarta participación de Egipto en la Copa del Mundo tras su regreso a la cita mundialista desde Rusia 2018.

Esta participación les brinda la oportunidad de reafirmar su estatus entre las mejores selecciones de África y del mundo árabe, con la ilusión de lograr un nuevo hito histórico liderado por Mohamed Salah, su gran estrella en esta edición del Mundial.