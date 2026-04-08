Mohamed Salah empezará el miércoles en el banquillo del Liverpool, decisión tomada por el entrenador Arne Slot. El gigante inglés visita al París Saint-Germain en el Parc des Princes en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.
El sábado fue titular en la goleada 4-0 ante el Manchester City en la FA Cup, falló un penalti y fue sustituido por Slot.
Le reemplaza Florian Wirtz en la derecha, con Hugo Ekitike como referente ofensivo yDominik Szoboszlai por detrás. Jeremie Frimpong actuará en la derecha de una defensa de cinco.
También jugarán de inicio el capitán Virgil van Dijk y Ryan Gravenberch, mientras que Cody Gakpo vuelve al banquillo. El Liverpool vive una temporada complicada, pero aún aspira a la Champions.
La temporada pasada el Liverpool cayó ante el PSG en octavos, lo que impulsó al conjunto parisino hacia su primer título en la competición.
Alineación del PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratschelia.
Alineación del Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Gómez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai; Ekitike.