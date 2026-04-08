Mohamed Salah empezará el miércoles en el banquillo del Liverpool, decisión tomada por el entrenador Arne Slot. El gigante inglés visita al París Saint-Germain en el Parc des Princes en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

El sábado fue titular en la goleada 4-0 ante el Manchester City en la FA Cup, falló un penalti y fue sustituido por Slot.

Le reemplaza Florian Wirtz en la derecha, con Hugo Ekitike como referente ofensivo y Dominik Szoboszlai por detrás. Jeremie Frimpong actuará en la derecha de una defensa de cinco.

También jugarán de inicio el capitán Virgil van Dijk y Ryan Gravenberch, mientras que Cody Gakpo vuelve al banquillo. El Liverpool vive una temporada complicada, pero aún aspira a la Champions.

La temporada pasada el Liverpool cayó ante el PSG en octavos, lo que impulsó al conjunto parisino hacia su primer título en la competición.

Alineación del PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratschelia.

Alineación del Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Gómez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai; Ekitike.