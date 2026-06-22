Mohamed Salah lleva a Egipto a una histórica victoria en el Mundial y al primer puesto del Grupo G

Egipto logró el lunes su primera victoria en un Mundial. Los faraones perdían ante Nueva Zelanda, pero reaccionaron y ganaron 1-3. Mohamed Salah contribuyó con el 1-2 y la asistencia del tercero, dejando a Egipto líder del Grupo G con cuatro puntos y muy cerca de lasiguiente ronda. Bélgica e Irán suman dos; Nueva Zelanda, uno.

En un inicio abierto, Salah no acertó a rematar su regate y el intento de Sarpeet Singh se marchó fuera.

Al cuarto de hora, Elijah Just remató un pase en profundidad que Shobeir desvió, pero en el córner posterior Tim Payne centró y Finn Surman cabeceó al fondo de la red: 1-0.

Egipto respondió con llegadas de Salah y Omar Marmoush, pero la defensa local resistió.

Iniciada la segunda parte, Salah recibió en el área y pareció tener camino libre hacia Crocombe, pero un ligero empujón de Michael Boxall le desestabilizó.

El partido siguió igualado y Nueva Zelanda pudo marcar el 0-2 con un cabezazo hacia atrás de Callum McCowatt, pero Shobeir respondió con una gran parada. Inmediatamente después, los africanos rozaron el empate, aunque Surman lo evitó con un bloqueo providencial.

A la hora de juego, un centro perfecto de Mohamed Hany desde la derecha encontró la cabeza de Ziko, que superó a Crocombe: 1-1.

Egipto siguió insistiendo y se adelantó por medio de Salah, quien combinó con Ziko y batió al portero con un disparo al segundo palo. Quince minutos después, el ‘10’ asistió a Trezeguet, que cabeceó en plancha para cerrar el 1-3.



