Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

Mohamed Salah lleva a Egipto a una histórica victoria en el Mundial y al primer puesto del Grupo G

Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
World Cup

Egipto logró el lunes su primera victoria en un Mundial. Los faraones perdían ante Nueva Zelanda, pero reaccionaron y ganaron 1-3. Mohamed Salah contribuyó con el 1-2 y la asistencia del tercero, dejando a Egipto líder del Grupo G con cuatro puntos y muy cerca de lasiguiente ronda. Bélgica e Irán suman dos; Nueva Zelanda, uno.

En un inicio abierto, Salah no acertó a rematar su regate y el intento de Sarpeet Singh se marchó fuera.

Al cuarto de hora, Elijah Just remató un pase en profundidad que Shobeir desvió, pero en el córner posterior Tim Payne centró y Finn Surman cabeceó al fondo de la red: 1-0.

Egipto respondió con llegadas de Salah y Omar Marmoush, pero la defensa local resistió.

Iniciada la segunda parte, Salah recibió en el área y pareció tener camino libre hacia Crocombe, pero un ligero empujón de Michael Boxall le desestabilizó.

World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Belgium crest
Belgium
BEL
World Cup
Egipto crest
Egipto
EGY
Irán crest
Irán
IRÁ

El partido siguió igualado y Nueva Zelanda pudo marcar el 0-2 con un cabezazo hacia atrás de Callum McCowatt, pero Shobeir respondió con una gran parada. Inmediatamente después, los africanos rozaron el empate, aunque Surman lo evitó con un bloqueo providencial.

A la hora de juego, un centro perfecto de Mohamed Hany desde la derecha encontró la cabeza de Ziko, que superó a Crocombe: 1-1.

Egipto siguió insistiendo y se adelantó por medio de Salah, quien combinó con Ziko y batió al portero con un disparo al segundo palo. Quince minutos después, el ‘10’ asistió a Trezeguet, que cabeceó en plancha para cerrar el 1-3.


Anuncios