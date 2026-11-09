El fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor no fue una simple operación futbolística pasajera, sino que se convirtió en un acontecimiento político y diplomático que encabezó la reunión del Consejo del Ayuntamiento Metropolitano de Trebisonda en noviembre.

En la sala del consejo, y con la presencia del alcalde Ahmet Metin Genç, el nombre de la estrella egipcia fue el más repetido, y se habló de una nueva "amistad" nacida entre Egipto y Trebisonda gracias al fútbol.

Salah estrecha las relaciones

La reunión del Consejo del Ayuntamiento Metropolitano de Trebisonda se celebró en noviembre bajo la presidencia del alcalde Ahmet Metin Genç, según el sitio turco "61saat".

En su intervención durante la reunión, Mustafa Küçük İbrahimoğlu, miembro del consejo del partido Yeniden Refah, valoró el programa celebrado en Egipto dentro de los esfuerzos de promoción internacional de Trebisonda.

İbrahimoğlu señaló que el fichaje de Mohamed Salah había asentado las bases de una importante relación de amistad entre Trebisonda y Egipto, y agradeció al club Trabzonspor por este paso.

Küçük İbrahimoğlu, quien indicó que había participado en la organización del programa en Egipto, explicó que el fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor contribuyó en gran medida a estrechar las relaciones entre ambos países.

En su intervención dijo: "Yo también participé en la visita a Egipto. Quisiera, en primer lugar, agradecer al Trabzonspor por fortalecer los lazos de amistad entre Egipto y Trebisonda al cerrar el fichaje de Salah. Espero que nuestra visita sea fructífera".

Agradecimiento al Trabzonspor

Küçük İbrahimoğlu subrayó que el fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor contribuyó al acercamiento entre Egipto y Trebisonda, y llamó la atención sobre el papel del club de los colores granate y azul en este proceso.

Así, Salah ya no es solo un jugador del Trabzonspor, sino que se ha convertido en un puente de amistad entre dos países y en un embajador no oficial que unió las orillas del Mar Negro con las orillas del Nilo, en una historia que comenzó con un fichaje y se transformó en una sólida relación de amistad.