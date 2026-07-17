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«Mohamed Salah está a punto de cerrar un acuerdo definitivo con su nuevo club»

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Mohamed Salah, de 34 años, jugará en el Beşiktaş tras llegar a un acuerdo económico, según el fiable periodista Yagiz Sabuncuoglu.

Inicialmente pedía 15 millones de euros anuales, pero ha rebajado sus pretensiones para facilitar su fichaje.

Quedan por definir la duración del contrato y los derechos de imagen.

El Besiktas, donde juega Orkun Kökçü, acabó cuarto en la última Süper Lig y entró en la segunda ronda de la Europa League.

Jugó nueve años en el club y cosechó grandes éxitos, como dos ligas y la Liga de Campeones de 2019.

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La pasada temporada vivió una campaña decepcionante en Liverpool, donde se enfrentó públicamente al destituido entrenador Arne Slot. En marzo anunció su salida del club, por lo que ahora es agente libre.

La semana pasada, The Athletic informó del gran interés del Sporting Kansas City, aunque consideró poco probable su fichaje por la Major League Soccer.

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