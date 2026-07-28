Todas las miradas se dirigen a la estrella egipcia Mohamed Salah, después de que informes de la prensa turca revelaran nuevos y sorprendentes acontecimientos sobre su futuro, en medio de una fuerte competencia por hacerse con sus servicios durante el actual mercado de fichajes de verano, tras el fin de su histórica etapa en el Liverpool.

Salah cerró el telón de una trayectoria excepcional en el Liverpool que se prolongó durante nueve años, en los que logró escribir su nombre con letras de oro en la historia del club, después de conducir al equipo a la conquista de todos los títulos nacionales y continentales posibles, para abandonar Anfield como uno de los más grandes jugadores que han vestido la camiseta del Liverpool.

El club turco Besiktas era el más cercano a hacerse con los servicios de Mohamed Salah, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo por el cual el jugador firmaría un contrato de una temporada, con opción a prorrogarlo por una temporada adicional.

Sin embargo, Onder Ozen, director deportivo del Besiktas, reveló durante una rueda de prensa la noche del lunes que la operación se detuvo en sus últimas fases, pese al acuerdo inicial, a causa de la discrepancia en torno a las exigencias económicas del jugador.

Según el conocido periodista turco Yagiz Sabuncuoglu, Salah cuenta con varias ofertas de clubes de la liga turca, además de ofertas de la liga estadounidense y de la liga saudí.

Sabuncuoglu confirmó, a través de su cuenta en la plataforma «X», que Salah y su agente Rami Abbas mantendrán hoy una reunión con el fin de evaluar todas las ofertas oficiales presentadas y tomar la decisión final sobre el próximo destino de la estrella egipcia.