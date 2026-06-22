Mohamed Salah, el máximo goleador árabe en la historia de los Mundiales

Mohamed Salah ya es parte de la historia del Mundial tras anotar en la victoria de Egipto 3-1 sobre Nueva Zelanda en la segunda jornada del grupo de 2026.

El capitán faraónico suma ya tres goles en Mundiales, marca que iguala el récord árabe de anotaciones en la Copa.

Ahora comparte el récord con Youssef En-Nesyri (Marruecos), Wahbi Khazri (Túnez) y los saudíes Sami Al-Jaber y Salem Al-Dossari, todos con tres tantos.

El jugador del Liverpool ya había marcado dos goles en Rusia 2018 ante Rusia y Arabia Saudí, y alcanzó el tercero en 2026 contra Nueva Zelanda, partido en el que fue nombrado mejor jugador.

Además, se convirtió en el máximo goleador de Egipto en la Copa del Mundo, superando los dos tantos de Abdel Rahman Fawzi en 1934.

Ahora tiene la oportunidad de superar la marca si marca ante Irán en la última jornada.

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