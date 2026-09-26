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Karim Malim
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Mohamed Salah abandona la concentración de la selección de Egipto por Hossam Hassan

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Volcán dentro de la concentración de Egipto

La polémica va en aumento dentro de la concentración de la selección de Egipto, horas después del empate sin goles ante Angola en el arranque del camino de los Faraones en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, en medio de rumores de tensión dentro del vestuario.

Hossam Hassan había decidido sustituir a Mohamed Salah en el minuto 60 del partido, antes de que el director técnico asegurara que la decisión se debió a motivos puramente futbolísticos, subrayando que el capitán de la selección no sufría ninguna lesión.

Según el periodista egipcio Ahmed Abdel Basset, Mohamed Salah abandonó la concentración de la selección de Egipto en silencio, negándose a entrar en cualquier crisis, en medio de lo que describió como una tensión dentro del vestuario y unas declaraciones que generaron controversia tras el enfrentamiento con Angola.





El comunicado de la Federación

Por su parte, la Federación de Fútbol reveló mediante un comunicado que Salah descansará en el partido ante Sudán del Sur debido a la superficie del campo, de tipo "tartán", por decisión de Hossam Hassan.

Antes del partido ante Angola se acordó entre el cuerpo técnico y Salah que no disputaría el encuentro frente a Sudán del Sur, y el cuerpo técnico prefirió esa opción para preservar al jugador.


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