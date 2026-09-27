Mohammed Noor, exestrella de la selección de Arabia Saudí, lanzó una advertencia sobre el futuro de Abdullah Al-Hamdan con la selección, después de criticar la decisión del entrenador griego Georgios Donis de dejarlo fuera del once titular, al considerar que esa elección podría dejar efectos negativos en el estado psicológico del delantero saudí, que atraviesa una etapa difícil desde el partido ante Kuwait.

Durante sus declaraciones en el programa "Nadina", Noor afirmó que Al-Hamdan necesita apoyo psicológico y recuperar la confianza, especialmente tras las fuertes presiones a las que se vio sometido después del partido ante Kuwait, subrayando que tratar con él en esta etapa exige una gran dosis de cautela.

El exjugador del Al-Ittihad explicó que esperaba la participación de Al-Hamdan como titular en el encuentro ante Omán, junto a Firas Al-Buraikan, al considerar que esa opción habría dado al delantero una nueva oportunidad de demostrar sus capacidades y contribuir al recorrido de la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Gulf 27".

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Noor señaló que la exclusión de Al-Hamdan del once titular podría aumentar su sufrimiento psicológico, en medio de las críticas que ha recibido durante el último periodo, afirmando que el jugador necesita que se le dé confianza en lugar de incrementar la presión sobre él en un momento delicado del torneo.

Noor insistió en la importancia de tratar a Al-Hamdan de una forma psicológicamente adecuada, señalando que las opciones disponibles para la selección saudí en la posición de delantero centro son limitadas y no permiten prescindir de ningún jugador sin tener en cuenta sus circunstancias y su estado anímico.

Cerró sus declaraciones subrayando que la selección solo cuenta actualmente con tres delanteros saudíes, que son Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan y Abdullah Al-Salem, lo que hace que mantener la preparación de todos los elementos ofensivos sea algo imprescindible para Donis antes de completar el recorrido del torneo.