Mohamed Ihattaren provoca revuelo con una acción «bizarra» tras un gol del Fortuna Sittard

Mohamed Ihattaren ha desatado un aluvión de comentarios en internet. El centrocampista hizo el 0-1 para el Fortuna Sittard en el duelo ante el FC Groningen, pero lo que hizo después le ha valido muchas críticas.

Antes del primer cuarto de hora, el Fortuna Sittard se puso por delante en Groningen. Lecquinio Zeefuik dejó en evidencia a Thijmen Blokzijl con un recorte en el área, tras lo cual el delantero sirvió un pase atrás perfecto para Mohamed Ihattaren. El centrocampista no controló y marcó de primeras.

Tras el gol, Ihattaren no fue hacia Zeefuik, responsable del noventa por ciento del tanto, sino que salió corriendo él solo hacia una cámara de televisión, donde después gritó algo.

En X, los espectadores del partido de la Eredivisie patrocinada por VriendenLoterij cargaron contra el exjugador de, entre otros, PSV y Juventus. “Vaya egoísta ese Ihattaren. ¿No vas directamente hacia Zeefuik para darle las gracias por esa asistencia fantástica? Pues no, el señor se va enseguida hacia la cámara”.

“Zeefuik hace el trabajo, Ihattaren solo tiene que empujarla, pero en lugar de agradecerle y felicitar a Zeefuik, Ihattaren prefiere ir hacia la cámara para balbucear algo para sí mismo”, afirma otro.

“Ihattaren recibe de regalo un gol de Zeefuik, pero exige toda la atención para él. Eso es lo que le pasa a ese chico”, se puede leer también.

“Zeefuik hace una acción así e Ihattaren va a reclamar un poco el mérito delante de la cámara. Muy raro”, escribió otro usuario.

De todos modos, el Fortuna no pudo disfrutar mucho tiempo de la ventaja. Tras un magnífico golpeo de Etienne Vaessen, Thom van Bergen se zafó de su marcador, cedió para Jorg Schreuders, que a su vez asistió a David van der Werff: 1-1.

Poco después, sin embargo, los limburgueses volvieron a ponerse por delante. Esta vez fue el propio Zeefuik quien marcó. Fue lanzado a la espalda de la defensa del Groningen y picó el balón de manera brillante por encima de Vaessen.