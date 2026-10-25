Mohamed Ihattaren entra desde el banquillo y marca de inmediato la diferencia para el Fortuna Sittard

El Fortuna Sittard ganó este domingo por la tarde al Excelsior con un gol en el último momento. El equipo de Danny Buijs se impuso por 1-0 a los visitantes de Róterdam. Mohamed Ihattaren, que salió desde el banquillo, fue decisivo con una asistencia. El Fortuna ocupa ahora el quinto puesto en la VriendenLoterij Eredivisie.

El Fortuna Sittard afrontó problemas importantes incluso antes del inicio. Anthony Descotte avisó de que estaba enfermo y no pudo jugar contra el Excelsior, por lo que Shiloh ‘t Zand empezó en punta, ya que Lequincio Zeefuik tampoco estaba disponible.

En la primera media hora del partido en Sittard ocurrió muy poco. Mattijs Branderhorst detuvo sin demasiadas dificultades un disparo de Nesto Groen y, en el otro extremo, Edouard Michut generó cierto peligro con un tiro lejano.

En la segunda mitad, el partido cobró algo más de vida. Aymen Sliti puso a prueba a Branderhorst, que logró desviar a córner un disparo peligroso.

Poco después, el Excelsior volvió a crear una ocasión muy peligrosa. El portero Stijn van Gassel envió en profundidad a Irakli Yegoian y lo dejó mano a mano. Sin embargo, el georgiano falló ante el guardameta y mandó el balón fuera.

Tras una hora de juego, el Fortuna volvió a aparecer en ataque. Justin Hubner remató de cabeza un córner que pasó rozando el poste en una buena fase del equipo de Limburgo. Poco después, Rodrigo Guth también estuvo cerca de marcar, pero su disparo se fue muy por encima del larguero.

En la recta final llegó el gol del Fortuna. Ole Romeny disparó desde un ángulo difícil contra Van Gassel, que desvió el balón a córner. Guth cabeceó a la red ese saque de esquina, servido por Mohamed Ihattaren, que había salido desde el banquillo: 1-0.