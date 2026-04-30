Mohamed Ihattaren, con 84 partidos internacionales, saldrá al mercado el próximo verano

Joris Mathijsen, de 46 años, es el nuevo director técnico del Fortuna Sittard. El club de Limburgo lo ha confirmado este jueves y ha anunciado que firmó un contrato hasta mediados de 2029.

El 1 de junio reemplazará a Américo Branco.

A través de la web del club, Mathijsen ha reaccionado: «He mantenido conversaciones positivas con la directiva. Estoy deseando empezar tras la temporada y seguir construyendo juntos para profesionalizar todas las áreas».

El director general, Martijn Merks, añade: «Estamos muy contentos de incorporar a Joris tan rápidamente tras la salida de Américo. Encaja en el perfil que buscábamos: joven, motivado, con amplia red de contactos y visión para desarrollar la cantera».

«Las conversaciones fueron agradables y constructivas; enseguida nos pusimos de acuerdo. Estamos convencidos de que Joris va a contribuir de manera importante a seguir consolidando al Fortuna como un equipo estable de la Eredivisie», concluye Merks.

Mathijsen, que como defensa disputó 84 partidos internacionales con la selección holandesa, estaba sin club desde julio, tras jugar en el Willem II y el ADO Den Haag.

En Sittard, uno de sus encargos será vender a Mohamed Ihattaren. Hace poco se ejerció la opción de su contrato, así que el Fortuna recibirá al menos una indemnización por su salida.