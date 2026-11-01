Luka Modric elogió el rendimiento ofrecido por el Milan durante su victoria por 3-1 sobre su rival, el Inter, en el derbi de la ira, al considerar que el equipo quizás disputó su mejor partido de la temporada, y pidió a sus compañeros mantener el mismo nivel para seguir compitiendo por el título de la Serie A.

El Milan ofreció una actuación sólida en el estadio de San Siro, después de adelantarse con dos goles tempranos marcados por Christian Pulisic y Adrien Rabiot durante los primeros diez minutos, antes de que Alessandro Bastoni recortara distancias para el Inter con un cabezazo, y luego Diego Moreira restableciera la ventaja de dos goles mediante un extraordinario tiro libre antes del final de la primera parte.

Tras el partido, Modric habló con la cadena "CBS Sports", expresando su alegría por la victoria y el rendimiento, especialmente porque el equipo necesitaba una fuerte reacción después de su tropiezo ante el Bolonia a mitad de semana.

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El centrocampista croata dijo, según lo recogido por el sitio Goal: "Es una victoria asombrosa y una actuación magnífica. Desde el primer minuto, creo que quizás fue nuestro mejor partido de esta temporada. Merecimos la victoria en general, y estamos muy contentos tras el decepcionante resultado ante el Bolonia".

Sobre su papel en ayudar a los jóvenes jugadores a superar una semana difícil, Modric insistió en la necesidad de centrarse en los próximos enfrentamientos, al decir: "Debes ser positivo. No puedes quejarte demasiado por el partido pasado, porque sabes que el siguiente partido llega rápido".

Modric explicó que el Milan todavía se está adaptando a nuevas ideas tácticas, lo que podría imponer cierta irregularidad en el rendimiento y los resultados, pero advirtió de la repetición de derrotas innecesarias si el equipo quiere competir por los títulos.

Y añadió: "Estamos evolucionando como equipo, y hay nuevas ideas en la forma de jugar. A veces habrá periodos de altibajos, pero tenemos que intentar reducir estos periodos malos tanto como sea posible si queremos ganar títulos".

También elogió el ambiente de la afición en San Siro, al afirmar que el apoyo de los aficionados estuvo presente desde el calentamiento, y dijo: "Esta noche, desde el calentamiento, los aficionados estuvieron magníficos, y este tipo de ambiente te ayuda a conseguir más victorias".

La victoria elevó el casillero del Milan a 21 puntos tras disputarse 10 jornadas de la Serie A, para ascender al cuarto puesto y recortar la distancia a cuatro puntos con los líderes, el Inter y la Lazio.

El Milan, dirigido por su entrenador Ruben Amorim, aspira a aprovechar el impulso de la victoria en la próxima etapa, antes de recibir al Ferencváros húngaro en la Europa League, en busca de un nuevo triunfo ante su afición.

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