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Luka Modric Croatia 2026Getty Images
Abobakr El Mokadem

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Modrić sobre la derrota en la final del Mundial 2018: «Me repugna profundamente por esta razón»

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Luka volverá a jugar en el Mundial con Croacia

Luka Modrić, estrella de Croacia, admite que aún le frustra la final del Mundial 2018 perdida 4-2 ante Francia en Rusia.

En una entrevista con «L'Équipe», el centrocampista, que volverá a jugar un Mundial con Croacia, recordó ese torneo y mencionó la final perdida ante Francia en 2018.

A su juicio, el equipo no recibió ayuda arbitral y le faltó suerte.

“Es un orgullo haber hecho historia en el deporte croata, pero en la final tuvimos muy mala suerte; no nos acompañó en ningún momento”, afirmó.

Hubo un autogol en un tiro libre complicado y, tras nuestro gran empate, llegó la mala suerte con el penalti. Perisic no tocó el balón con la mano a propósito. Cuando el marcador estaba 2-1, las cosas se complicaron para nosotros. Sobre todo porque nos enfrentábamos a un equipo fuerte, con jugadores de gran calidad y bien organizado».

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Y cerró: «Sin olvidar a Kylian Mbappé, que ya tenía en la mano el premio al mejor joven del Mundial».

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