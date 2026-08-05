Modric sobre el retraso en la renovación con el Milan: esperé para escuchar primero a mi cuerpo

La estrella croata Luka Modric expresó su alegría por continuar una temporada más en el Milan, aunque señaló su frustración por que la temporada pasada no terminara bien.

El Milan había anunciado el pasado mes de julio la renovación del contrato de Modric (40 años) por una temporada adicional, de modo que su vínculo finaliza en el verano de 2027.

Modric declaró en una entrevista con el periódico italiano "La Gazzetta dello Sport": "Estoy muy contento de continuar porque disfruté del año pasado, pero, por desgracia, no terminamos bien la temporada y no cumplimos nuestro objetivo mínimo, que era clasificarnos para la Liga de Campeones, y eso fue algo frustrante".

Y añadió: "El club y la afición me han mostrado mucho cariño y me han apoyado de todas las maneras, y esa fue la razón principal de mi permanencia. Además, el club mostró su gran deseo de que me quedara, y eso fue maravilloso. Sigo sintiendo la misma pasión y las mismas ganas que antes, y tengo la intención de seguir disfrutando de jugar al fútbol".

Y apuntó en sus declaraciones: "Siempre me rondó la idea de quedarme un año más. Podría haber firmado el contrato en diciembre, pero no lo hice porque quería escuchar a mi cuerpo: necesitaba entender cómo estaba y si aún tenía el mismo entusiasmo, ganas y pasión para seguir jugando. Eso era lo más importante, y las respuestas llegaron al final tal como esperaba: sigo en buena forma, sigo apasionado y tengo todo lo que necesito para seguir adelante".

Y aclaró: "Cuando vi que la directiva aún deseaba que me quedara, no me asaltaron demasiadas dudas. Porque lo que el Milan me mostró el año pasado, durante el Mundial y después, es todo lo que cualquier futbolista puede desear: confianza y cariño".

Y continuó: "Cuando vine aquí por primera vez, dije que quería ganar con el Milan, y ese sigue siendo mi sueño: deseo ganar títulos vistiendo la camiseta rossonera. Veremos si eso incluye el título de la Serie A u otro título, pero mi sueño no ha cambiado".

Y concluyó sus declaraciones: "Por eso vine aquí. No para divertirme o pasar el tiempo. Me marcho teniendo mi sueño y mi objetivo bien claros ante mis ojos".



