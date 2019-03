Modric: "Sin Cristiano, algunos tendrían que haber dado un paso adelante"

El centrocampista croata hace autocrítica y cree que la plantilla no ha estado a la altura tras la marcha de alguien como el delantero portugués

Luka Modric ha sido el elegido para compartir sala de prensa con Santiago Solari en la previa del encuentro de Champions League ante el Ajax, y el croata ha hecho un ejercicio de autocrítica y apunta a la plantilla, que no ha estado a la altura tras la marcha de Cristiano Ronaldo en el aspecto goleador.

¿El Real Madrid echa de menos a Cristiano Ronaldo?

"La ausencia de Cristiano es que es un jugador que echarían en falta todos los equipos. Buscar recambio para Cristiano es casi imposible. Lo que ha hecho para este club… Claro que nos falta Cristiano. El club lo que intentaba cuando se fue Cristiano es que otros jugadores cubrieran su función, que se dividiera entre los de arriba. Pero eso no es fácil. Marca 50 goles y no es fácil. Puede que algunos tuvieran que dar un paso adelante y no meter 50, pero sí meter 20 goles. Que 2-3 jugadores marquen 10-20 goles. Y eso no lo hemos tenido. Ha sido nuestro mayor problema este año. Contra el Barcelona tuvimos muchas ocasiones, pero cuando no aprovechas, el rival te castiga. Pero Cristiano no está aquí, no podemos estar quejándonos diez años. El club ha puesto fe en otros jugadores como Bale, Asensio, Benzema, trajo a Mariano, está Vinicius, que lo está haciendo muy bien con su edad. Me parece bien, pero a veces las cosas no salen como queremos. La única manera es trabajar y estar juntos, porque el Real Madrid siempre va a estar arriba. A veces puede no estar bien, pero siempre vuelve".

¿Cómo afrontan el partido?

"Para nosotros un partido de Champions es siempre muy importante, sobre todo el de mañana contra un equipo muy bueno, joven y ambicioso. Este partido es clave para esta temporada, queremos estar en cuartos, no va a ser fácil pero estamos preparados y vamos a hacer un gran partido. Pasar la eliminatoria sería muy importante para nosotros".

Momento anímico: "Cuando pierdes dos partidos contra tu mayor rival no es algo que te hace sentir bien, estamos tocados. Pero lo importante es que el partido de mañana viene pronto y no hay tiempo para lamentarse de lo que pasó. Tenemos que enfocarnos en lo que nos toca y olvidar lo que pasó. Creo que el partido de Copa no estuvimos mal, falta gol, por eso tenemos que seguir y confiar en que el gol va a llegar. Estamos bien anímicamente".

¿Cómo está Bale?

"Está bien, yo lo veo bien. A veces un jugador entra en una fase de carrera donde no se siente mejor y a todos nos pasa. Me pasó a mí en el pasado. Yo le veo feliz y con ganas. No podemos olvidar lo que hizo por este club, las cosas se olvidan muy fácil. Él tiene ganas, quiere trabajar y quiere volver a ser el Gareth de siempre. Gareth tiene mucho para dar a este equipo, tiene que trabajar, trabajar y trabajar".

¿Qué le parecen los rumores que acercan a Mourinho al Real Madrid?

"Nosotros no le hacemos caso a los rumores, estamos centrados en nosotros. El mundo del Real Madrid siempre se habla de estas cosas y no lo podemos evitar. Al Madrid siempre lo damos por muerto y siempre vuelve. En 2015 no ganamos nada y todavía dijeron que estábamos muertos y después sabéis todos lo que pasó y lo que hemos ganado después".

¿Se han reunido en el vestuario para analizar la situación actual?

“Cuando algo no va bien, tenemos que hablar como una familia. Después de esta charla, hemos reaccionado bien. Lo que nos pasa esta temporada es falta de continuidad. Empezamos muy bien, con 4-5 victorias y luego entramos en una fase donde perdemos 2-3 partidos, y otra vez… Es falta de continuidad. Es nuestro problema. Y falta de gol, obvio. Estamos trabajando para mejorar todo esto. Queda mucho hasta final de temporada. No podemos rendirnos. Hay que seguir trabajando. Ojalá que todo salga bien al final”.

¿Cómo espera al Ajax?

“No creo que ellos vayan a cambiar mucho. Ellos no tienen nada que perder mañana. Tenemos que estar tranquilos, sin prisa. Pero es un partido peligroso ante un equipo joven y ambicioso. Nos esperan 90 minutos muy complicados. Hay que tener paciencia, estar tranquilos y juntos”.

¿Cómo evalúa su propia temporada?

“No empecé bien la temporada. Me costó entrar. Volver al ritmo de partidos. Pero creo que desde el Mundial de Clubes estoy mejor, luchando por ayudar al equipo”.

¿Quiénes son los jugadores más destacados en el Ajax para usted?

“Pudimos ver que el Ajax tiene mucho talento en el equipo, en muchas posiciones. Son muy talentosos y ambiciosos. Nos pusieron en problemas. Tienen jugadores muy buenos”.

¿Qué le ha aportado Vinicius al Real Madrid?

“Vinicius nos ha dado velocidad, rapidez, algo diferente… Lo que nos faltaría. Es muy joven pero tiene enorme talento, muchas ganas”.