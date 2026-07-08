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Croatia v Italy: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

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Modrić regresa a Croacia al exentrenador del Al-Ittihad para suceder a Dalic tras 14 años

Croacia
L. Modric
Z. Dalic
S. Bilic
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Croacia

¿Seguirá la leyenda del Real Madrid con la selección?

Luka Modrić, centrocampista del Milan y exentrenador del Al-Ittihad saudí, está cerca de convertirse en seleccionador de Croacia en los próximos meses, en sustitución de Zlatko Dalić.

La Federación Croata de Fútbol confirmó este miércoles la salida de Dalić tras nueve años en el cargo.

Según el diario británico «The Telegraph», el también croata Slaven Bilić es el principal candidato para sucederlo catorce años después de su anterior etapa.

Bilić ya dirigió a Croacia entre 2006 y 2012 y luego entrenó a varios clubes, entre ellos Al-Ittihad (2018-2019). y al Al-Fateh entre 2023 y 2024, además del West Ham, el West Bromwich Albion, el Watford y el Beşiktaş, aunque desde 2024 está sin trabajo.

Su regreso sería positivo, sobre todo para Luka Modrić, pues fue Bilic quien lo convocó por primera vez con la absoluta en la Euro 2008.

Su llegada podría convencer a Modrić de seguir hasta la Euro 2028.

Croacia debutará en septiembre ante República Checa en la Liga de Naciones 2027, grupo que también incluye a España e Inglaterra.

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