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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Modric manda un mensaje a la afición del Real Madrid: "No hay que entrar en pánico"

Real Madrid
Barcelona
L. Modric
Croacia vs España
Croacia
España
UEFA Nations League A
España
Croacia

¿Qué dijo?

El croata Luka Modric, ex estrella del Real Madrid y actual jugador del Milan, envió un mensaje de tranquilidad a la afición del conjunto blanco, pidiéndoles que no se preocupen pese a que el equipo marcha a 6 puntos del Barcelona al inicio de la temporada.

Modric declaró a la cadena "Teledeporte", antes del duelo entre España y Croacia: "Es el comienzo de la temporada, y creo que el Real Madrid, con un nuevo entrenador, cuenta con un equipo de primer nivel, preparado para competir por todos los títulos, como siempre".

Y añadió la leyenda del Real Madrid: "No hay por qué entrar en pánico ni pensar que todo está perdido solo porque el Barcelona esté por delante por 6 puntos".

Modric reafirmó su confianza en la capacidad del equipo blanco para volver a la pelea, al afirmar: "Gracias a la plantilla, los jugadores y el entrenador que tienen, el Real Madrid puede darle la vuelta a las cosas y lograr una temporada exitosa".

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