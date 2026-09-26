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Modric, gol de récord con Croacia: ovación de pie en Praga para el centrocampista del Milan

Croacia

Otra noche para enmarcar en la carrera de campeón de Luka Modric. Hasta ayer era duda por un ataque febril, tanto que incluso se perdió la rueda de prensa previa al partido, y esta noche se ha convertido en el goleador más veterano de la historia de Croacia, al firmar la ventaja con un derechazo cruzado desde la frontal.


DECISIVO - El centrocampista del Milan consigue ser decisivo al más alto nivel también con 41 años: en el minuto 76 fue sustituido y recibió la standingovation de todo el Eden Arena de Praga, con Croacia imponiéndose por 2-1 en República Checa, gracias al gol de Pasalic a pase de Perisic.


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