Luka Modrić, estrella del Milan, admite que el final de su carrera se acerca y elogia la actuación de su compatriota y jugador del Inter, Petar

Susić contra Ghana en el Mundial 2026.

Este lunes habló con «La Gazzetta dello Sport» sobre su futuro.

Su contrato con el Milan vence este mes, aunque el club podría extenderlo hasta 2027 si él acepta.

Modrić cumplirá 41 años en septiembre y asegura que este será su último Mundial.

Modrić declaró: «Disfruto de cada momento, de cada sesión de entrenamiento y de cada partido».

Reconoce que, pese a la presión, disfruta al máximo porque el final de su carrera se acerca.

Modrić, capitán de Croacia, comparte vestuario con jugadores de la Serie A como el centrocampista del Inter, Sušić.

El mediocampista, de 22 años y recién concluida su primera temporada con el Inter, anotó el primer gol en el 2-1 sobre Ghana del sábado, resultado que situó a Croacia segunda del Grupo 12, a un punto de Inglaterra.

Modrić declaró: «Susić cuajó una actuación fantástica contra Ghana y demostró que es el presente, y no solo el futuro, de la selección».

El capitán añadió: «Todo el mérito es suyo por lo que ha aportado desde que se incorporó al equipo, y espero que siga así».

Por último, se refirió a los polémicos tiempos de hidratación en el Mundial y afirmó: «Es algo que debemos analizar, pero no creo que sea un problema».