Luka Modrić, capitán de Croacia, criticó con dureza el vídeoarbitraje y las decisiones arbitrales tras la eliminación de su selección del Mundial por la derrota ante Portugal.

La delegación croata abandonó el estadio del Toronto FC dos horas después del partido, y Modrić fue el último en marcharse, visiblemente afectado al saber que había disputado su último Mundial.

Según el diario español «Marca», Modrić se detuvo a hablar con la prensa sobre la controvertida decisión y la anulación del gol de Josko Gvardiol en el tiempo de descuento, que habría llevado el partido a la prórroga.

Modrić comenzó su intervención con un tono muy crítico y declaró: «¿Qué nos dijo el árbitro? Dijo que Matanović tocó el balón, pero hemos visto las imágenes y no hay pruebas de que lo tocara. Si no tocó el balón, no hay fuera de juego».

También cuestionó el penalti señalado a Portugal que igualó el partido (1-1) por Cristiano Ronaldo: «Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penalti... Si hubiera sido al revés, el VAR no habría intervenido».

Y añadió: «Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Con el tiempo ha resultado útil para algunas cosas, pero lo utilizan de forma errónea o selectiva, o depende del peso del equipo».

El VAR solo debe intervenir si el error es evidente; en dudas, no debería intervenir. Esto no es penalti: ambos se agarraban y empujaban; Vlasic lo sujetó, no lo derribó, y cayeron los dos. No se puede pitar así en un partido así».

Luka insistió en que el VAR solo debe usarse cuando la falta es evidente, pues de lo contrario perjudica a su equipo. Seguimos adelante sin quejarnos, pero hay cosas que molestan porque el destino decide sobre todo lo que sacrificas y por lo que luchas... Hay jugadores jóvenes que llegan aquí y sufren esto, y siempre nos perjudica».

Concluyó: «No hablaré más de eso. Podemos estar orgullosos de cómo jugamos, luchamos y representamos a Croacia, sobre todo en la segunda parte. Esta es la Croacia que todos conocen y con la que nos ganamos el respeto del mundo. Nada más, sigamos adelante; ahora nos reorganizaremos».