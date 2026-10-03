Modric alza la voz: "Siento una gran vergüenza, vivimos una noche catastrófica"

Un ambiente de ira y conmoción se apoderó de la selección croata tras la abultada derrota ante Inglaterra por 7-0 en la ciudad de Rijeka, la mayor goleada en contra en la historia de Croacia. El capitán Luka Modric salió con fuertes declaraciones en las que criticó el rendimiento, asegurando que lo ocurrido no está a la altura de la selección de su país.

Modric, que regresó al once titular tras su ausencia en el partido contra España, dijo tras el encuentro: "Es difícil encontrar una explicación para un rendimiento así sin hablar de las fricciones, los errores, la agresividad y la falta de unidad. Llevo aquí 20 años, pero por primera vez siento vergüenza después de un partido".

Y añadió el capitán de Croacia: "La derrota es comprensible porque Inglaterra es mejor que nosotros ahora, pero perder de esta manera y manchar la reputación que hemos construido a lo largo de los años es inaceptable. Siento una vergüenza enorme".

Modric continuó con su crítica al rendimiento, afirmando: "No se puede jugar al fútbol de esta manera. Sentí como si nos faltaran 4 o 5 jugadores. Fue una noche catastrófica, y no debemos culparnos los unos a los otros ni buscar un chivo expiatorio, sino que debemos permanecer unidos".

A Croacia le espera un duelo complicado ante España en el próximo partido, algo cuya dificultad Modric es consciente tras la dura derrota, al asegurar: "Tenemos que unirnos porque nos espera otro partido difícil. Debemos demostrar nuestra verdadera casta, y todo el malestar, el orgullo, el deseo, la voluntad y la unidad que tenemos. Jugar de esta forma es inaceptable".

Y agregó la veterana estrella de Croacia: "Hoy habríamos perdido incluso ante un equipo de tercera división".

La ira no se limitó a Modric, ya que Slaven Bilic, seleccionador de Croacia, asumió la responsabilidad de la derrota, diciendo: "Croacia no merece esto. La responsabilidad recae sobre mí; yo soy el entrenador, y esta es la selección de mi país. Lo analizaremos todo, pero algunas cosas son inaceptables".

Bilic subrayó que el duelo ante España representa una oportunidad para recuperar la personalidad de la selección, diciendo: "No tenemos otra forma de seguir adelante que ofrecer un buen rendimiento ante España. Es fácil ser positivos cuando las cosas van bien, pero ahora es el momento adecuado para mostrar nuestra unidad y nuestra personalidad".

El seleccionador de Croacia concluyó: "Es absurdo decir que venceremos a España pase lo que pase, pero tenemos que mostrar una Croacia fuerte y valiente".