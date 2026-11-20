Compartir Sigue a GOAL en Google

Robbie Keane sigue sin entrenar a ningún equipo, pero no esperará desesperadamente una oportunidad en la Premier League, según ha explicado Richard Dunne a GOAL. El exinternacional de la República de Irlanda ha comenzado con buen pie su carrera como entrenador, con títulos en Israel y Hungría, y podría sentirse atraído por futuras oportunidades en la Europa continental o la MLS.

Anuncios

Jugó en Inglaterra, Italia y América

Keane brilló como jugador en la máxima categoría inglesa y en la MLS, y pasó por Wolves, Coventry, Leeds, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa y LA Galaxy. También jugó en el Inter, uno de los grandes de la Serie A, y en el Celtic, uno de los gigantes de la liga escocesa.

Colgó las botas en el ATK de la India, donde dio sus primeros pasos como entrenador, antes de trabajar junto a Mick McCarthy en la selección irlandesa, Jonathan Woodgate en el Middlesbrough y Sam Allardyce durante un breve regreso a Elland Road.

Ganó títulos en Israel y Hungría

Asumió su primer cargo como entrenador principal en el Maccabi Tel Aviv, con el que conquistó títulos importantes, antes de dominar el fútbol nacional y disputar la Europa League con el Ferencvaros. Esa etapa terminó en mayo de 2026.

Se esperaba que Keane recibiera una avalancha de ofertas . Puede que así fuera, pero ninguna le resultó especialmente atractiva. En un momento dado se habló de su regreso a Glasgow , aunque el Celtic sigue bajo las órdenes de Martin O’Neill, de 74 años , por ahora.

Anuncios Anuncios

Su conocimiento de la Premier League lo convertiría en un candidato de evidente interés para los equipos de esa competición, pero quizá necesite dar otro paso en su carrera antes de convencer plenamente a los clubes ambiciosos de la máxima categoría inglesa de su valía.

Related Topics

¿Cuál será el próximo destino de Keane?

Dunne asegura que su compatriota estaría más que dispuesto a volver a trabajar en el extranjero. Preguntado por si le sorprende que Keane siga sin equipo y por cuál podría ser su próximo destino, el exdefensa de Irlanda Dunne, que habló en colaboración con IrishBetting.ie, explicó a GOAL: «Robbie lleva mucho tiempo entrenando. Ha sido ayudante de Mick McCarty, de Sam Allardyce y creo que quizá también de Woodgate en el Middlesbrough.

»Así que ha desempeñado muchos trabajos distintos entre bastidores en clubes y, evidentemente, después ha tenido mucho éxito como entrenador principal: ha ganado dos ligas en distintos países, en entornos diferentes y todo eso.

Anuncios

»Por tanto, si llega a otro club, imagino que querrá ser el entrenador principal. No estoy muy seguro de que eso tenga que ser en la Premier League, porque hay otras ligas y otras opciones para él.

»No me sorprendería que volviera a irse a otro lugar de Europa y siguiera ampliando su currículum. En ese sentido, creo que tiene capacidad de sobra. La cuestión es encontrar oportunidades, que siempre es lo más difícil.

Anuncios

»Y si surge una oportunidad en el extranjero, ya ha demostrado que está más que dispuesto a marcharse y trabajar en ligas que no se consideran las más atractivas. Puede trabajar en cualquier sitio y seguir ampliando su currículum.

»Creo que, si quiere, acabará llegando a la Premier League. Pero quizá antes vaya a la MLS, donde ha jugado. O tal vez se marche a otro club de una liga europea de mayor repercusión que aquellas en las que ha trabajado anteriormente. En cualquier caso, creo que los éxitos que ha logrado justifican que tenga una oportunidad como entrenador principal en algún sitio».

Anuncios

Vinculado al puesto de entrenador del Swansea en la Championship

Se dice que Keane es uno de los nombres que se barajan para dirigir al Swansea, que busca un sustituto para Vitor Matos después de que este se marchara al Estrasburgo.

El Swansea busca armar un proyecto para luchar por el ascenso esta temporada, lo que podría abrirle las puertas de la Premier League en un futuro no muy lejano. El irlandés, que cuenta con pretendientes, debe decidir si quiere trabajar en el fútbol británico o buscar oportunidades más lejos.