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Mjällby vs. Borac Banja Luka: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 12:45 Olympia Stadion

El partido entre Mjällby y Borac Banja Luka comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Mjällby vs. Borac Banja Luka, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Mjällby y Borac Banja Luka?

Mjällby llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Kalmar FF, precedido por una victoria a domicilio por 1-2 frente a Örgryte. En la Conference League, Mjällby empató 1-1 con Saburtalo Tiflis; en total, el equipo marcó tres goles y encajó cinco durante ese periodo.

Borac Banja Luka atraviesa un momento claramente mejor: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria a domicilio por 2-4 ante Celik Zenica, después de imponerse 2-0 a Sloga Doboj. En la Conference League, Borac venció 2-0 a Kuopion PS, pero perdió 1-2 contra Panathinaikos. Los ocho goles marcados, por solo tres encajados, ponen de relieve la fortaleza ofensiva del club durante ese periodo.

Mjällby vs. Borac Banja Luka: alineaciones

Mjällby vs. Borac Banja Luka: estado de forma

Mjällby vs. Borac Banja Luka: balance de enfrentamientos directos

Mjällby vs. Borac Banja Luka: las clasificaciones