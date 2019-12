Mixco da de baja a seis futbolistas

Los dirigidos por Walter Claveri dieron de baja a algunos elementos por los problemas económicos.

La situación está siendo crítica para Mixco, pues el equipo ya adeuda tres meses de salario a sus futbolistas, debiendo tomar medidas radicales. Según se informó, los Halcones decidieron dar de baja a seis de sus futbolistas de cara al Clausura 2020.

Desafortunadamente, los que perdieron su sitio serán Jhony Cobón, Luis Rodas, López, Jhonny Girón, Juan Valenzuela y Michael Meneses.

Dentro del campamento de Mixco la situación no podría ser más tensa, pues el presidente de la institución no apoya la medida de los jugadores sobre no presentarse a entrenar.