El español Marc Cucurella, nuevo fichaje del Real Madrid, ha revolucionado el mercado al invitar a su excompañero a unirse tras el Mundial 2026.

Cocorela, de 27 años, fichó por el Real Madrid por seis temporadas en una operación que rondó los 51,8 millones de libras, procedente del Chelsea a petición de José Mourinho.

Tras su fichaje, el lateral español admitió querer reunirse con su excompañero en el Chelsea, la estrella argentina Enzo Fernández, en la «Fortaleza Blanca».

Cocorela declaró, según «The Sun»: «Enzo es un jugador fantástico y un amigo. Me felicitó por mi fichaje y espero que siga mis pasos; me haría mucha ilusión que se cerrara el acuerdo».

Y añadió: «Fuimos muy felices juntos en el Chelsea, y que se nos presente la oportunidad de fichar por el Real Madrid este mismo verano sería algo excepcional. Le deseo mucha suerte y que llegue a ser jugador del Real Madrid».

Estas palabras alimentan la incertidumbre sobre el futuro de Fernández (25 años) en el Chelsea, especialmente tras una temporada convulsa en la que el exentrenador Liam Rossiniere le excluyó de dos partidos.

La exclusión se debió a unas declaraciones en las que afirmó: «Me encanta Madrid, se parece a Buenos Aires», y añadió: «Por supuesto» al ser preguntado sobre la posibilidad de vivir allí.

Tras un partido de la Liga de Campeones, el mediocampista admitió: «No sé si seguiré en el Chelsea la próxima temporada; el Mundial está cerca y ya veremos qué pasa después».

Estos hechos prometen un verano tenso para la directiva del Chelsea, ante el interés del Real Madrid y las insinuaciones del jugador, mientras Cocorela espera en Madrid la llegada de su amigo para cumplir el «sueño blanco».