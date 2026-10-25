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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Misión especial para la dupla del Real Madrid pocas horas antes del inicio del Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Eder Militao
Y. Diomande
España
Brasil
Côte d’Ivoire

Cumbre explosiva

El Real Madrid encargó a varios jugadores de su primer equipo una misión especial horas antes del inicio del Clásico frente al Barcelona, este domingo por la noche, en el marco de la Liga española.

El Barcelona ocupa el liderato de la clasificación de la Liga española con 27 puntos, mientras que el Real Madrid se sitúa en la tercera posición con 21 puntos.

 Según el diario "Mundo Deportivo", los jugadores Yan Diomande y Éder Militão participaron en un encuentro con la afición en el hotel de concentración del Real Madrid.

 Algunos aficionados pudieron hacerse fotos y conseguir autógrafos de los jugadores pocas horas antes del Clásico.

El camino en la Liga española aún es largo, pero el Barcelona, líder de LaLiga, tiene la oportunidad de ampliar la diferencia, lo que convierte este Clásico en una especie de final ante un Real Madrid que se tambalea al borde del desplome y que necesita los puntos del partido para regresar con fuerza a la pelea.

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