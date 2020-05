Misael Alfaro ayuda a jugadores

El técnico de Municipal Limeño ayuda a otros futbolistas, con lo poco que tiene.

Misael Alfaro no se queda de brazos cruzados y ofrece su ayuda a quienes más lo necesitan en esta pandemia del coronavirus, pero su altruismo va enfocado a sus colegas futbolistas.

El artículo sigue a continuación

En conversación con “Cancha”, el exportero dijo que “gracias a Dios todo me fue bien. Un poco arriesgándome a que me lleven (sonríe), pero todo salió bien. Entregamos nueve paquetes alimenticios a jugadores de Primera y Segunda y también alcanzó para una gente que no es de la profesión”.

Más equipos

“Es una alegría inmensa ver la felicidad en sus rostros. Es poco, pero se da de corazón. Y aparte de darles a ellos, unos que pescan hasta pescados me tenían, otros manguitos y aguacates”, agregó Alfaro.