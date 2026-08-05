El portugués Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, mostró su lujosa colección de coches, valorada en 22 millones de libras esterlinas.

La estrella de 41 años publicó en las redes sociales tres fotos de sí mismo posando en su garaje, rodeado de un conjunto de coches impresionantes.

Según el diario "The Sun", entre los coches presentes en el garaje figuraban dos Ferrari y un Bugatti.

Ronaldo ha reunido algunos coches impresionantes a lo largo de los años, incluidos modelos de marcas como McLaren, Mercedes y Lamborghini.

"El Don" reconoció el año pasado que no sabe cuántos coches posee.

Y dijo: "Si tuviera que apostar, diría 40 o 41. Me encantan los Bugatti, son coches completamente diferentes".

El Bugatti Tourbillon, cuyo precio asciende a 3,2 millones de libras esterlinas, es una de las incorporaciones más recientes al garaje.

También posee un Chiron valorado en 2 millones de libras esterlinas, un Veyron valorado en 1,5 millones de libras esterlinas y un Bugatti Centodieci valorado en 7 millones de libras esterlinas.

Entre los Ferrari que posee se incluyen un Monza valorado en 1,4 millones de libras esterlinas, un Daytona SP3 valorado en 2 millones de libras esterlinas y un Purosangue.

Además, Ronaldo posee un McLaren Senna (750.000 libras esterlinas), un Lamborghini Aventador (270.000 libras esterlinas), un Bentley Flying Spur (250.000 libras esterlinas), un Mercedes Clase G Brabus (600.000 libras esterlinas) y tres Rolls-Royce.

Es más, la leyenda de Portugal recibió un BMW como regalo del club Al Nassr, al igual que sus compañeros de equipo.

Ronaldo ofreció a los aficionados un vistazo de su garaje a través de una publicación en las redes sociales, cuyo título era: "Mis juguetes".

Sus seguidores quedaron totalmente atónitos; uno de ellos comentó: "¡Increíble!", otro dijo: "La colección del GOAT", mientras que un tercero escribió: "El Rey".