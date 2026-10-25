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Harry Maguire ha sido muy duro al valorar el nivel actual del Manchester United y ha exigido a sus compañeros que asuman su responsabilidad individual por la desastrosa racha de resultados tras la humillante derrota en casa por 0-3 ante el Bournemouth. El defensa no se mordió la lengua después de que el United fuera arrollado en Old Trafford y admitió que el club está ahora mismo muy lejos del nivel que debería tener.

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El Manchester United toca fondo en Old Trafford

La temporada del Manchester United tocó un nuevo y sorprendente fondo el domingo, cuando cayó por un contundente 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford. El Bournemouth, que apenas una semana antes había logrado su primera victoria liguera de la campaña, fue muy superior al equipo local durante todo el encuentro. Los goles de Rayan, Marcus Tavernier y Evanilson castigaron una serie de errores defensivos y dejaron al equipo de Michael Carrick hundido en la 16.ª posición de la Premier League tras ocho partidos.

El ambiente al término del encuentro era hostil: los silbidos resonaron por el estadio mientras los jugadores abandonaban el campo cabizbajos. El United acumula ya ocho partidos sin ganar en todas las competiciones, una racha que ha disparado la presión sobre Carrick.

En declaraciones a Sky Sports tras la desmoralizadora derrota, un Maguire visiblemente frustrado admitió que la actuación había sido inaceptable. «No estuvimos a la altura. Es decepcionante encajar un gol tan pronto, otra vez a balón parado. Si encajas primero en la Premier League, todo se complica. Un error en el segundo gol nos puso las cosas difíciles. No estuvimos a la altura ni individualmente ni como equipo, y no merecimos sacar nada del partido», afirmó con total franqueza el internacional inglés.

Maguire exige que cada jugador asuma su responsabilidad

Las palabras de Maguire pusieron de relieve una creciente desconexión y falta de cohesión en una plantilla que no ha logrado repetir el nivel mostrado durante la campaña anterior. De hecho, según Opta, el Manchester United solo ha sumado siete puntos en sus ocho primeros partidos de la Premier League esta temporada, con una victoria, cuatro empates y tres derrotas. Es su peor balance a estas alturas de una campaña liguera desde la temporada 1986-87, cuando sumaba cuatro puntos.

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El central instó a sus compañeros a dejar de poner excusas y empezar a rendir sobre el terreno de juego. «Ahora mismo las cosas no están saliendo. Los resultados no son lo bastante buenos y las actuaciones de la última semana tampoco. Todavía es pronto en la temporada. Tenemos que encontrar una solución, cuestionarnos, mirarnos al espejo, que es lo más importante, pensar qué más podemos hacer y aportar al equipo. Si lo hacemos, avanzaremos», añadió Maguire en su entrevista posterior al partido.

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Carrick, cuestionado mientras sus estrellas no rinden

La decisión de dejar fuera a Bruno Fernandes acaparó los titulares antes del partido, especialmente después de que el centrocampista cuestionara públicamente el planteamiento táctico de Carrick tras la derrota entre semana ante el Como. Aunque Carrick insistió en que su ausencia obedecía únicamente a motivos futbolísticos, la falta de reacción del once titular apuntó a problemas más profundos en el vestuario. Como muestra adicional de que Old Trafford ha perdido su condición de fortín, ningún equipo de la Premier League ha sufrido más derrotas en casa por tres o más goles de diferencia en todas las competiciones que el Manchester United (siete) desde el inicio de la campaña 2023-24.

Maguire reconoció que los jugadores no están cumpliendo con las exigencias básicas de representar a un club con tanta historia. «Por supuesto, tienes que examinar tus propias actuaciones y asumir tu responsabilidad. Este es un club enorme y cada día tienes que demostrar por qué llevas este escudo. Ahora mismo, los jugadores no estamos haciendo lo suficiente. Michael [Carrick] le dio la vuelta a nuestra temporada el año pasado, jugamos un fútbol brillante y conseguimos resultados brillantes. Esta temporada no hemos estado a la altura individualmente», explicó.

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Urgen cambios para salvar la temporada

Preguntado por el ambiente en el vestuario y por si se había producido una discusión acalorada entre los jugadores, Maguire prefirió no dar detalles y reiteró la necesidad de cambiar las cosas. «Si se producen esas conversaciones, quedarán en privado. Queremos hacer más, ser mejores y conseguir mejores resultados. Ahora mismo no estamos ni cerca del nivel exigido y algo tiene que cambiar», concluyó.