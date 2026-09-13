Henk Veerman volvió a firmar este domingo un gol espectacular en la Keuken Kampioen Divisie. El delantero encaminó al FC Volendam hacia una victoria por 2-0 sobre el FC Den Bosch con una chilena artística.

El partido en el Kras Stadion seguía equilibrado al descanso. Ambos equipos dispusieron de ocasiones, pero no hubo goles en los primeros 45 minutos.

Poco después de la reanudación sí llegó el gol del Volendam. En una jugada que siguió a un tiro libre, Veerman recibió el balón en el área y después dejó sin opciones al guardameta Pepijn van de Merbel con una fabulosa chilena: 1-0.

Eso significó otro gol especial de Veerman. A finales de agosto, el delantero ya había impresionado contra el FC Dordrecht, en un duelo que el Volendam ganó por 6-1, con un precioso taconazo.

El FC Den Bosch tuvo prácticamente de inmediato una ocasión para empatar tras el gol inicial. Sin embargo, Devon De Corte disparó rozando la portería del Volendam.

No mucho después, Reuven Niemeijer amplió la ventaja del conjunto local. El centrocampista firmó el 2-0 en el minuto 64, después de que Mike Kleijn se librara poco antes de una segunda tarjeta amarilla.

El Volendam ya no dejó escapar la ventaja. El FC Den Bosch intentó forzar algo con varios cambios, pero ya no logró superar al portero ni a la defensa del equipo local.







