Canadá y Qatar se ven las caras hoy, 18 de junio de 2026, en el majestuoso BC Place de Vancouver para disputar su segundo compromiso del Grupo B. Ambas selecciones llegan con la firme intención de sumar de a tres tras haber conseguido un valioso empate 1-1 en su debut histórico en el certamen. El silbatazo inicial está pactado para las 6:00 PM ET / 3:00 PM PT en los Estados Unidos, lo que equivale a las 4:00 PM (Hora del Centro de México).

Opciones de Streaming Gratis: Comparativa de Plataformas

Si prefieres la comodidad digital para ver el partido en tu Smart TV, teléfono o tableta, existen métodos infalibles para ver el juego gratis utilizando periodos de prueba. Aquí tienes el desglose completo para ambos países:

Plataforma Región Prueba Gratis Cobertura en Español / Inglés Amazon Prime Video México 7 días (Canal ViX) ViX Premium (Español) Fubo Estados Unidos 5 días Telemundo (Español) / FS1 (Inglés) DirecTV Stream Estados Unidos 5 días Telemundo (Español) / FS1 (Inglés)

Cómo ver Canadá vs. Qatar en Estados Unidos (Público Hispano)

Para el público hispanohablante dentro de la Unión Americana, la transmisión principal en televisión estará disponible en español a través de la señal de Telemundo, mientras que la narración en inglés se emitirá en exclusiva por la señal de cable de FS1.

Transmisión por Streaming (Fubo y DirecTV Stream)

Si no tienes cable tradicional ni antena, tu pase de acceso gratuito es registrarte para una prueba de Fubo o DirecTV Stream. Estos servicios de televisión en vivo por internet incluyen en su parrilla tanto la señal de Telemundo en español como FS1, permitiéndote alternar las transmisiones a tu gusto desde tu dispositivo favorito.

Nota importante: Asegúrate de cancelar tu suscripción de prueba antes de que termine el plazo estipulado si no deseas que se realice el cobro automático del primer mes completo a tu tarjeta.

Números de Canal de Telemundo en EE. UU.

Si cuentas con televisión por satélite o una antena digital terrestre (OTA) conectada a tu televisor, puedes encontrar la señal de Telemundo en las siguientes frecuencias:

DirecTV: Canal 406 (Este) o Canal 407 (Oeste)

Dish Network: Canal 835

Señal Abierta Local (Principales Ciudades):

Nueva York: Canal 47 (WNJU)

Los Ángeles: Canal 52 (KVEA)

Chicago: Canal 44 (WSNS)

Dallas–Fort Worth: Canal 39 (KXTX)

Houston: Canal 47 (KTMD)

Miami: Canal 51 (WSCV)

San Francisco / Área de la Bahía: Canal 48 (KSTS)

Cómo ver Canadá vs. Qatar en México (ViX Premium por Amazon)

Si sigues las acciones de este trascendental partido del Grupo B desde tierras mexicanas, los derechos exclusivos de transmisión por internet corresponden a la plataforma ViX. Aunque gran parte de la cobertura del Mundial requiere suscripción de pago, existe un truco ideal para sintonizarlo de manera gratuita:

Puedes aprovechar el ecosistema de Amazon Prime Video Channels. Si cuentas con una membresía activa de Amazon Prime México (o abres una cuenta nueva), la tienda digital te otorga la opción de agregar el canal de ViX Premium con una prueba gratuita de 7 días.