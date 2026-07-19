Míralo desde dentro... Un árbitro del Mundial responde con contundencia a las acusaciones de la FIFA de haber favorecido a Messi

Con cada gran torneo resurgen las acusaciones contra la FIFA y los árbitros, alimentadas por rumores de injerencias para favorecer a algunas selecciones o estrellas. Ante la polémica durante el Mundial 2026, El exárbitro asistente inglés Darren Kane, que ya había trabajado en las ediciones de 2010 y 2014, ha salido al paso para desmentir estas versiones basándose en su experiencia en el torneo, afirmando que los árbitros trabajan con total independencia y que las especulaciones sobre una supuesta conspiración para coronar a Argentina o a Lionel Messi no tienen nada que ver con la realidad.

Muchos aficionados, guiados por rumores de redes sociales y webs, creen que la FIFA quiere que Argentina y Messi ganen el Mundial y que los árbitros lo facilitan.

Sin embargo, Darren Kane, exárbitro asistente inglés, lo niega rotundamente: los colegiados no forman parte de ninguna «teoría de la conspiración» y siempre actúan con independencia.

Explicó que fue árbitro asistente en los Mundiales de 2010 y 2014 junto a Howard Webb y Michael Mullarkey, y subrayó que el equipo era independiente y tomaba sus propias decisiones, algo que, según él, no ha cambiado.

Recordó que los árbitros llegan de distintas federaciones nacionales y continentales, y que la FIFA solo los contrata por seis semanas; durante ese tiempo trabajan de forma totalmente independiente de la federación internacional.

Añadió a laBBC que los árbitros se alojan en una concentración propia y no mantienen reuniones con los responsables administrativos de la FIFA, negando rotundamente la existencia de encuentros secretos o instrucciones especiales que les orienten hacia resultados concretos.

Además, recordó que su agenda diaria es intensa: entrenamiento físico, análisis de vídeos y preparación de los próximos partidos, sin margen para influencias externas.

El plan de Messi

Rechazó la idea de un plan para que Messi llegara a la final y restó credibilidad al rumor que apuntaba a una final Argentina-España como “paso de testigo” entre Messi y Lamine Yamal.

Reconoció que él no conocía la famosa foto en la que Messi aparece con Lamine Yamal de bebé y suppuso que la mayoría de los árbitros tampoco.

Reconoce que los árbitros a veces se equivocan por la rapidez del juego, no por instrucciones externas.

Los árbitros no se guían por nombres, sino por lo que ven en el campo.

Puso como ejemplo un partido que arbitró junto a Howard Webb en la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Bayern de Múnich, en el que Lionel Messi cayó dentro del área, pero el equipo arbitral no pitó penalti.

Al día siguiente revisaron la jugada y concluyeron que quizá fue un error, pero la decisión se tomó de buena fe y sin fijarse en el jugador o el equipo.

Insistió en que la decisión arbitral se toma en menos de un segundo y que, muchas veces, el colegiado solo distingue una camiseta roja frente a una azul, juzgando la jugada según lo que ve.

El partido entre Argentina y Egipto

Añadió que las teorías conspirativas dañan a los árbitros y los exponen a presiones e incluso amenazas contra sus familias.

Recordó que el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, tuvo que defender al equipo arbitral tras la victoria de Argentina 3-2 sobre Egipto en octavos, después de que la afición egipcia acusara al árbitro francés François Litxier y a su equipo de favorecer a Argentina.

Colina advirtió del peligro de estas acusaciones, pues pueden convertirse en amenazas directas contra los árbitros y sus familias. El asistente reconoció haber presenciado tales incidentes, aunque se considera afortunado por no haberlos sufrido personalmente, quizá porque es árbitro asistente y no principal.

Final del Mundial 2010

Recordó la final del Mundial 2010 entre España y Holanda, que dirigió su equipo arbitral, y lo calificó como uno de los momentos más orgullosos de su carrera.

Explicó que aquel encuentro fue uno de los más exigentes desde el punto de vista arbitral: se mostraron 14 tarjetas amarillas, se expulsó al defensa holandés Johnny Heitinga y se generó gran polémica sobre si Nigel de Jong también merecía la roja.

El seleccionador holandés, Bert van Marwijk, los criticó con dureza, pero recordó que estas presiones son parte del oficio si las decisiones se toman con honestidad e imparcialidad.

Mencionó que árbitros como los ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor han recibido amenazas por sus decisiones, y condenó estos actos, que se agravan con rumores que cuestionan su imparcialidad.

Teorías de la conspiración

A pesar de apoyar a Inglaterra, no cree que el árbitro eliminara a los «Tres Leones» ante Argentina; considera que el colegiado fue indulgente los primeros 25 minutos, pero eso no decidió el partido.

Reconoció que es frustrante que persistan las teorías de la conspiración, pues el árbitro soporta una presión enorme y toma decisiones en un segundo con consecuencias económicas y deportivas.

Reafirmó que los errores arbitrales no prueban una conspiración y recordó casos como el gol de Alemania a Ecuador, que debió anularse por juego peligroso, un penalti no pitado a Ghana ante Inglaterra por una entrada de Ezri Konsa y un gol legal anulado a Brasil frente a Escocia.

Tras 103 partidos —equivalentes a diez jornadas de la Premier—, los errores son inevitables.

Final del Mundial

Para concluir, destacó el nombramiento del esloveno Slavko Vincic para la final, señalando que es el culmen de su carrera y que la emoción al escuchar su nombre refleja la importancia del logro.

Concluyó señalando que Vinsic, como cualquier árbitro en una final, no le importa quién gane, sino salir del partido sin errores que afecten el resultado; y reiteró que esa es la única preocupación de los colegiados, por lo que las acusaciones de conspiración carecen de fundamento.