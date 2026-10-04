Una decisión arbitral en los últimos segundos del enfrentamiento entre las selecciones sub-20 de Túnez y Libia, que terminó con empate 1-1 el sábado por la noche, dentro de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones Juvenil 2027, provocó una amplia indignación en las filas de la selección libia, después de que se anulara un contraataque que estuvo a punto de darle el gol de la victoria, debido a una posición de fuera de juego que generó una gran polémica, pese a ser correcta según las reglas del juego.

El juez de línea señaló fuera de juego al delantero libio durante un rápido contraataque en el tiempo de descuento, luego de que el portero tunecino Salim Buaskar avanzara hasta el área de la selección de su país para participar en la ejecución de un saque de esquina, en un intento de arrebatar un gol que pudiera salvar las esperanzas de Túnez de clasificar.

La selección libia recuperó el balón y se lanzó en un contraataque durante el cual sus jugadores creyeron tener una gran superioridad numérica, con cuatro jugadores frente a un solo jugador tunecino, antes de que el juez de línea interviniera y levantara su bandera señalando la existencia de un fuera de juego, lo que provocó duras protestas de los jugadores de Libia y de los miembros del cuerpo técnico, varios de los cuales se abalanzaron hacia el árbitro en protesta por su decisión.

Pese a la dureza de las protestas, la decisión fue conforme a las reglas de la Federación Internacional de Fútbol, ya que el delantero libio había rebasado la línea de medio campo en aproximadamente un metro, y detrás de él no había ningún jugador de Túnez salvo el portero Buaskar, que había avanzado hasta el área rival para ejecutar el saque de esquina, lo que dejó al delantero en posición de fuera de juego en el momento en que se le pasó el balón.

Las reglas del juego establecen que se sanciona el fuera de juego si cualquier parte de la cabeza, el cuerpo o las piernas del jugador se encuentra en la mitad del campo rival, excepto la línea de medio campo, y más cerca de la línea de meta que el balón y que el penúltimo jugador rival, teniendo en cuenta las condiciones de intervención en el juego.

En este caso, la presencia de otro jugador tunecino detrás del delantero, o el pase del balón antes de que este rebasara la línea de medio campo, habría sido suficiente para evitar el fuera de juego.

El partido terminó con empate 1-1, después de que Dhirar Brik abriera el marcador para la selección tunecina en el minuto 24, antes de que Musa Ibrahim igualara el marcador para Libia en el minuto 64, con lo que se acabaron las esperanzas de Túnez de competir por el billete de clasificación, mientras que Libia desperdició una valiosa oportunidad de sumar los tres puntos, que le habrían dado una esperanza adicional antes de su último enfrentamiento ante Marruecos, previsto para el martes.