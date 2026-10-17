Lamine Yamal abrió el marcador de forma absolutamente fenomenal para el FC Barcelona ante el Real Betis este sábado por la noche. El delantero de diecinueve años adelantó a los catalanes por 0-1 cuando apenas habían transcurrido diez minutos, con un gol verdaderamente espectacular.

Yamal recibió el balón de Fermín López y decidió encarar por su cuenta. El extremo español superó a Fran García con un bonito recorte y se abrió espacio para disparar.

Desde el lado derecho del área, Yamal sacó un potentísimo zurdazo sin tomar carrerilla. El balón entró con una magnífica rosca por la escuadra del palo contrario, sin que el portero Álvaro Valles pudiera hacer nada.

El Barcelona tuvo más posesión desde los primeros minutos e intentó presionar de inmediato al Real Betis. El equipo local también dio señales de peligro al principio por medio del exdelantero del Barcelona Abde Ezzalzouli, pero Pedri despejó de cabeza un centro.

Flick decidió volver a incluir a Yamal en el once titular pese al apretado calendario. El entrenador había señalado antes del partido que, por ahora, no quería dar descanso a su jugador estrella.







