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Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 14:45 Allianz Stadium

El Juventus-Napoli se retransmitirá en directo y en exclusiva por DAZN. Los abonados podrán seguir el partido a través de la aplicación en cualquier dispositivo compatible o accediendo al sitio web de la plataforma. Quienes estén abonados tanto a DAZN como a Sky también podrán seguir el encuentro en el canal DAZN 1, disponible en el número 214 del descodificador de Sky.

El Allianz Stadium de Turín acoge el domingo por la noche el partido que cierra la décima jornada de la Serie A entre Juventus y Napoli, un duelo que llega en un momento delicado para ambos equipos, aunque por motivos diferentes.

La Juventus afronta este partido después de una semana difícil. La derrota por 2-0 ante el Genoa ha agravado una crisis de resultados que se arrastra desde hace semanas, y Luciano Spalletti sabe bien que los próximos encuentros podrían ser decisivos para su futuro en el banquillo de la Juventus. El técnico ha optado por concentrar al equipo para preparar el partido, dejando claro cuánto siente el peso de este duelo.

El Napoli llega a Turín con un estado de ánimo muy distinto. El equipo ha arrollado al Monza por 4-1 en la última jornada y busca continuidad tras un comienzo de temporada irregular. Massimiliano Allegri, sin embargo, no podrá dirigir al equipo desde el banquillo: el técnico de Livorno está sancionado y, como ya ocurrió en Monza, le tocará a su segundo, Marco Landucci, tomar las riendas del Napoli durante los noventa minutos.

En el Napoli persisten algunas dudas sobre el estado físico de sus jugadores. Amir Rrahmani y Frank Anguissa se han recuperado y ambos han entrado en la convocatoria, pero todavía no están al cien por cien y su titularidad no está asegurada. Lobotka, en cambio, es baja por lesión, y Kevin De Bruyne debería ocupar su lugar por delante de la defensa.

En la Juventus, la larga lista de ausencias condiciona las decisiones de Spalletti, que tendrá que arreglárselas con los jugadores disponibles. Una buena noticia, sin embargo, es la recuperación de Jeff Ekhator, que ha vuelto a entrenarse con el grupo tras la lesión que le hizo perderse toda la primera parte de la temporada.

En la clasificación, los dos equipos están cerca: el Napoli ocupa una posición ligeramente superior, pero ninguno de los dos ha mostrado aún todo su potencial. Para la Juventus, en particular, sumar los tres puntos es casi una obligación para no perder más terreno.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el Juventus-Napoli en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Spalletti debe lidiar con una lista de bajas bastante larga: no estarán Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Milik y Grabara. El técnico de Certaldo debería apostar por Vicario bajo palos, con una defensa de tres formada por Kalulu, Bremer y Lucumí. En el centro del campo, Koopmeiners y Douglas Luiz junto a McKennie, mientras que Cambiaso y Boga ocuparían las bandas. En ataque, la pareja Kolo Muani-Zhegrova.

En el Napoli, Allegri no podrá contar con Buongiorno, Favasuli, Neres, Spinazzola, Alisson y Lobotka. Rrahmani y Anguissa han entrado en la convocatoria, pero siguen siendo duda para la titularidad. El probable once presenta a Meret en la portería; una defensa con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin y Olivera; De Bruyne como organizador junto a McTominay y Anguissa; y el tridente ofensivo Politano-Hojlund-Lang.

Estado de forma

La Juventus llega a esta cita con una trayectoria preocupante: en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League, ha cosechado dos victorias, un empate y dos derrotas. El punto más bajo fue la debacle en casa ante la Lazio por 0-3, seguida de la derrota por 2-0 frente al Genoa en Marassi. Las dos victorias llegaron ante el Lecce en la liga y el Celta de Vigo en la Europa League, mientras que el empate por 2-2 contra el Rennes completa el balance.

El Napoli, por el contrario, muestra señales más alentadoras pese a algún tropiezo. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su triunfo más reciente fue el contundente 4-1 en el campo del Monza, precedido de un empate por 3-3 ante la Roma. Entre esos resultados figuran la victoria por 4-3 contra el Bodø/Glimt en la Champions League y las derrotas ante el Venezia y el Villarreal. En total, el Napoli ha marcado trece goles en los últimos cinco partidos, pero ha encajado once, una cifra que refleja que aún debe estabilizarse en defensa.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a enero de 2026, cuando la Juventus se impuso con claridad por 3-0 en el Allianz Stadium. Antes de ese resultado, sin embargo, el Napoli había dominado los duelos directos: tres victorias consecutivas entre 2024 y 2025, con triunfos tanto en casa como a domicilio. En los últimos cinco enfrentamientos de Serie A, el Napoli lleva así ventaja con tres victorias frente a una de la Juventus, además de un empate por 0-0 en septiembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Napoli ocupa la séptima posición, mientras que la Juventus es novena: tres puntos podrían alterar considerablemente la situación de ambos equipos.