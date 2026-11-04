Cómo ver el Machida Zelvia contra el Shanghai Shenhua con una VPN

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Previa del partido

AFC Champions League Two - Jornada 4 5 nov 2026 - 05:00

El Machida Zelvia recibe al Shanghai Shenhua en la Liga de Campeones 2 de la AFC. El conjunto japonés busca prolongar su buena racha en la competición continental en este segundo enfrentamiento entre ambos clubes.

El Machida llega con confianza. No ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con tres victorias y cuatro encuentros sin encajar goles en ese tramo. Su trayectoria en la Liga de Campeones 2 de la AFC le ha dado un impulso importante.

El Shanghai Shenhua afronta este partido bajo presión. El equipo de la Superliga china solo ha ganado uno de sus últimos cuatro encuentros y ha sufrido dos derrotas consecutivas en los más recientes, por lo que necesita un resultado que le permita seguir compitiendo en el Grupo G.

Ambos equipos se enfrentaron hace apenas unos días en el partido anterior entre ellos, en el que el Machida ganó 1-0 en campo del Shanghai. Ese resultado aumenta considerablemente lo que hay en juego: el Shenhua se enfrenta a la posibilidad de quedarse aún más atrás en la clasificación del grupo.

El Machida ocupa actualmente el primer puesto del Grupo G, mientras que el Shanghai es tercero. La distancia entre ambos es un factor importante para los dos clubes de cara a sus aspiraciones de alcanzar las eliminatorias.

Sigue leyendo para saber cómo ver este partido en directo.

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