Cómo ver el Bucaramanga vs. Atlético Nacional con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 17 2 nov 2026 - 20:15

El Bucaramanga recibe al Atlético Nacional en un partido del Torneo Clausura de la Primera A de Colombia que enfrenta a un equipo que lucha por mantenerse en la mitad superior de la tabla con el que ha dominado la competición esta temporada.

El Bucaramanga de Leonel Alvarez llega a este partido en un momento de pérdida de impulso. Dos derrotas en sus tres últimos encuentros de Primera A le han dejado necesitado de puntos para conservar su posición, y recibir al líder de la tabla le exige una mejora considerable.

El Atlético Nacional llega en un estado de forma que lo ha convertido en la referencia para todos los demás equipos del Clausura. El conjunto de Lucas Gonzalez ha ganado cuatro de sus cinco últimos partidos de Primera A, incluida una victoria por 2-0 ante Santa Fe en su encuentro más reciente, y ocupa el primer puesto de la tabla.

El Nacional ha marcado muchos goles durante esta racha y su solidez defensiva le ha permitido abrir una ventaja clara sobre sus rivales. El Bucaramanga tendrá que ofrecer su mejor versión para contener a un equipo que juega con tanta confianza.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes añade interés a la cita. Los últimos duelos han tenido resultados favorables para uno y otro, y el Bucaramanga encontrará motivos para confiar en su victoria por 3-0 en el campo del Nacional en septiembre de 2025.

Con la lucha por el título del Clausura aún abierta, el Nacional querrá proteger su ventaja en lo alto de la tabla, mientras que el Bucaramanga buscará poner fin a una racha de resultados que amenaza con echar por tierra su temporada.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Bucaramanga vs. Atlético Nacional.

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