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WSL Serie Primavera
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Kingsmeadow
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Mira en directo el Chelsea FC Women-Everton Women de hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Chelsea FC Women vs Everton Women
Chelsea FC Women
Everton Women
WSL Serie Primavera

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Chelsea FC Women contra el Everton Women en la WSL.

Cómo ver el Chelsea FC femenino contra el Everton femenino con una VPN

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Previa del partido

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WSL Serie Primavera - Jornada 9
Kingsmeadow

El Chelsea FC femenino recibe al Everton femenino en Kingsmeadow en un partido de la WSL que enfrenta al líder de la liga con un equipo que lucha por subir puestos en la clasificación.

El Chelsea de Sonia Bompastor llega en un momento de forma inmejorable. Sus cinco victorias en cinco partidos entre todas las competiciones, incluida una goleada por 6-0 al Charlton Athletic en su último encuentro de la WSL, ponen de manifiesto su dominio esta temporada.

El Everton llega a este partido con una trayectoria irregular. El equipo de Scott Phelan empató 0-0 con el Manchester United femenino en su encuentro más reciente de la WSL, un resultado que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas en liga.

El Everton ha demostrado que sabe sacar adelante los partidos al ganar sus dos eliminatorias de la Copa de la WSL en esa misma racha de cinco encuentros. Pero visitar Kingsmeadow para enfrentarse al mejor equipo de la competición es una prueba muy diferente.

El balance defensivo del Chelsea ha sido formidable. Solo ha encajado dos goles en sus últimos cinco partidos, un dato preocupante para el ataque del Everton.

Este partido enfrenta al equipo que marca el ritmo en la WSL con otro de mitad de tabla que tiene algo que demostrar. Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver en directo este encuentro de la WSL.

Noticias de los equipos y plantillas

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  • S. Bompastor

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