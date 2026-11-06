Cómo ver el Chelsea FC femenino contra el Everton femenino con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

México Fox ONE Estados Unidos Paramount+

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la plataforma oficial de emisión. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

WSL Serie Primavera - Jornada 9 7 nov 2026 - 07:45 Kingsmeadow

El Chelsea FC femenino recibe al Everton femenino en Kingsmeadow en un partido de la WSL que enfrenta al líder de la liga con un equipo que lucha por subir puestos en la clasificación.

El Chelsea de Sonia Bompastor llega en un momento de forma inmejorable. Sus cinco victorias en cinco partidos entre todas las competiciones, incluida una goleada por 6-0 al Charlton Athletic en su último encuentro de la WSL, ponen de manifiesto su dominio esta temporada.

El Everton llega a este partido con una trayectoria irregular. El equipo de Scott Phelan empató 0-0 con el Manchester United femenino en su encuentro más reciente de la WSL, un resultado que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas en liga.

El Everton ha demostrado que sabe sacar adelante los partidos al ganar sus dos eliminatorias de la Copa de la WSL en esa misma racha de cinco encuentros. Pero visitar Kingsmeadow para enfrentarse al mejor equipo de la competición es una prueba muy diferente.

El balance defensivo del Chelsea ha sido formidable. Solo ha encajado dos goles en sus últimos cinco partidos, un dato preocupante para el ataque del Everton.

Este partido enfrenta al equipo que marca el ritmo en la WSL con otro de mitad de tabla que tiene algo que demostrar. Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver en directo este encuentro de la WSL.

Noticias de los equipos y plantillas