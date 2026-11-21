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Serie A - Jornada 12 21 nov 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

El Napoli-Torino se emitirá en directo por DAZN, Sky Sport y NOW. A continuación, todos los detalles para seguir el partido por televisión y en streaming.

El Napoli recibe al Torino en el Estadio Diego Armando Maradona en un duelo de la Serie A que llega en un momento delicado para ambos equipos.

El Napoli de Massimiliano Allegri atraviesa una fase complicada: una sola victoria en los últimos cinco partidos entre liga y Champions League, con un equipo al que le cuesta encontrar continuidad y solidez defensiva. Las bajas pesan, la moral no es la mejor y la distancia con el liderato se hace notar.

Tampoco faltan las polémicas internas. Kevin De Bruyne, que no ha terminado de adaptarse, está en el centro de rumores de mercado que lo sitúan lejos de Nápoles ya en enero. El PSV Eindhoven ha presentado una oferta oficial, rechazada por el club napolitano. La situación sigue abierta.

Tampoco el Torino de Ignazio Abate navega en aguas tranquilas: dos derrotas en las últimas cinco jornadas, entre ellas el duro 0-2 encajado en Frosinone, han frenado a un equipo que, sin embargo, había mostrado señales alentadoras en las semanas anteriores.

En la clasificación, a los dos equipos los separa un solo punto, con el Napoli décimo y el Torino undécimo: un enfrentamiento directo que vale más de lo que sugiere el papel.

A continuación, toda la información sobre dónde seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

El Napoli tiene que lidiar con una importante plaga de lesiones: están de baja Costantino Favasuli, Stanislav Lobotka, Alisson Santos, David Neres, Leonardo Spinazzola y Alessandro Buongiorno. Allegri tendrá que armar el once con los recursos disponibles, a la espera de novedades más precisas sobre el estado de los jugadores en la previa del partido.

El Torino también llega con algunas ausencias: Niccolò Fortini, Franco Israel, Nikola Vlasic y Rafik Belghali no están disponibles para Abate. Las posibles alineaciones se actualizarán con más detalles en las horas previas al pitido inicial.

Estado de forma

El Napoli ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en los últimos cinco partidos. El resultado más reciente es el empate 1-1 ante la Lazio en la Serie A, mientras que antes el equipo había sufrido una dura derrota por 4-1 ante el Oporto en la Champions League y un 2-0 ante la Juventus en liga. La única victoria en ese periodo llegó por 4-1 en el campo del Monza. En total, el Napoli ha marcado doce goles y ha encajado once en estos cinco encuentros.

El Torino ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en las últimas cinco jornadas de la Serie A. Su último resultado es el empate 1-1 en Lecce, precedido por la derrota por 2-0 en Frosinone y el 3-1 encajado en casa ante el Como. Entre las victorias de ese periodo destacan el 3-2 al Monza y el 3-0 en Parma. El equipo de Abate ha marcado seis goles y ha concedido siete.

Precedentes

El último precedente entre ambos equipos se remonta al 6 de marzo de 2026, cuando el Napoli se impuso por 2-1 en el Maradona en la Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Napoli ha ganado tres veces y el Torino una, con un empate: el balance goleador es de siete tantos para el Napoli y tres para el Torino.

Clasificación

En la Serie A, el Napoli ocupa actualmente la décima posición, mientras que el Torino es undécimo.