¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoInter Milán
Giuseppe Meazza
team-logoComo
¡Mira aquí! Disney+
Con la colaboración de

Mira el Inter contra el Como en directo hoy: ¿quién transmite el partido por televisión y en streaming?

Inter Milán vs Como
Inter Milán
Como
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre el Inter y el Como, con el horario de inicio y las novedades de los equipos

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, teléfono móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoDisney+
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
CubaDisney+
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Visita la plataforma oficial. Entra en el sitio web o abre la aplicación de streaming oficial de la cadena deportiva que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la transmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
crest
Serie A - Jornada 11
Giuseppe Meazza

El Inter-Como se retransmitirá en directo por DAZN, Sky Sport y NOW. A continuación, los detalles para seguir el partido por televisión y en streaming.

El Giuseppe Meazza acoge uno de los encuentros más esperados de esta jornada de la Serie A: Inter y Como se enfrentan en un derbi lombardo entre dos equipos con ambiciones muy diferentes, pero ambos en buena forma.

El Inter de Cristian Chivu llega a este partido tras una gran actuación en la Champions League: el equipo venció al Feyenoord en Róterdam por 3-0, con Djed Spence entre los más destacados. En la liga, sin embargo, la derrota en el derbi contra el Milan aún pesa, y el equipo busca continuidad.

El Como, por su parte, atraviesa un momento extraordinario. El equipo de Cesc Fabregas acaba de golear al Lens por 9-1 en la Champions League, un resultado que ha causado sensación en toda Europa, y lleva semanas sin perder en la Serie A. Cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos oficiales reflejan la fortaleza de un grupo que no conoce la crisis.

Fabregas ha construido algo poco frecuente en el fútbol italiano: un equipo capaz de desplegar un juego espectacular y obtener resultados. El 9-1 ante el Lens no es un caso aislado: antes llegaron las goleadas al Leipzig y al Manchester United. El Como ya no es una sorpresa, es una realidad.

Por su parte, Chivu sigue esperando que los refuerzos ingleses llegados en verano, Stones, Jones y Spence, encuentren continuidad. Spence mostró buenas sensaciones contra el Feyenoord, pero los otros dos siguen de baja.

En la Serie A, el Inter ocupa el segundo puesto y el Como, el cuarto: un duelo directo que puede alterar el equilibrio de la clasificación.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el Inter-Como en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Inter Milán contra Como alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Formación
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiF. DimarcoF. DimarcoD. SpenceD. SpenceP. SucicP. SucicN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramJ. ButezJ. ButezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfA. ValleA. ValleL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Como

Manager

  • C. Chivu
  • Cesc Fàbregas

Chivu no puede contar con Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones ni John Stones: una baja importante en ataque y varias ausencias en defensa y el centro del campo. El once probable del Inter incluye a Josep Martinez en la portería; Bisseck, Bastoni y Akanji en defensa; Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella y Calhanoglu en el centro del campo; y Marcus Thuram como única referencia ofensiva.

Fabregas, por su parte, debe prescindir de Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean y Jayden Addai. Pese a las ausencias, el Como mantiene un equipo competitivo: Butez bajo palos; Yan Couto, Ramon, Kempf y Kaiki en defensa; Milla y Ricci en el centro del campo; y Nico Paz, Baturina y Da Cunha en la mediapunta, por detrás de Douvikas.

Estado de forma

INT

INT - Formulario

SHK
W1-0
FIO
W2-1
VEN
W0-2
MIL
L3-1
FEY
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COM

COM - Formulario

MUN
W4-1
SAS
W2-0
TOR
W1-3
VEN
W1-0
RCL
W1-9
Gol marcado (encajado)
19/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Inter ha logrado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, con un balance goleador positivo en conjunto. Su resultado más reciente es la victoria por 3-0 sobre el Feyenoord en la Champions League, mientras que la derrota llegó en el derbi contra el Milan por 3-1 en la Serie A. El Inter ha mostrado solidez en las competiciones europeas y ha marcado en todos sus últimos partidos ganados.

El Como ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales y ha marcado una cifra impresionante de goles. Su victoria más reciente fue el contundente 9-1 sobre el Lens en la Champions League, con un triplete de Douvikas. Antes, el Como había vencido al Manchester United por 4-1, también en Europa: una racha que habla por sí sola.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

Inter MilánEmpateComo
4
1
0
Copa Italia
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
3
Como badge
Como
COM
2
F
Serie A
Como badge
Como
COM
3
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
4
F
Copa Italia
Como badge
Como
COM
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
4
Como badge
Como
COM
0
F
Serie A
Como badge
Como
COM
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
13Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a abril de 2026, cuando el Inter venció al Como por 3-2 en la Coppa Italia. En los cinco duelos más recientes entre ambos, el Inter se impuso en tres ocasiones, mientras que el Como consiguió una victoria y un empate. El enfrentamiento directo de la Serie A de diciembre de 2025 terminó con un contundente 4-0 para el Inter en Milán.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
107302810+1824
W
W
D
W
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
W
W
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
L
W
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
W
L
W
L
D
8
BolognaBolognaBOL
115241513+217
W
W
W
W
L
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
W
L
L
L
L
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
104241713+414
L
W
D
L
W
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
D
L
L
W
W
12
GénovaGénovaGEN
104151014-413
W
W
W
L
W
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
L
D
D
L
W
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
D
L
L
L
W
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
W
D
L
L
L
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227816-88
L
W
D
L
L
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
L
L
L
L
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
W
L
L
L
W
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
L
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, el Inter ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación, mientras que el Como está en el cuarto.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google