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Serie A
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Giuseppe Meazza
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Mira el Inter-Como en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Inter Milán vs Como
Inter Milán
Como
Serie A

Cómo ver el partido de la Serie A entre el Inter y el Como: horario de inicio y noticias de los equipos

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Serie A - Jornada 11
Giuseppe Meazza

El Inter-Como se retransmitirá en directo por DAZN, Sky Sport y NOW. A continuación, los detalles para seguir el partido por televisión y en streaming en directo.

El Giuseppe Meazza acoge uno de los encuentros más esperados de esta jornada de la Serie A: Inter y Como se enfrentan en un derbi lombardo entre dos equipos con ambiciones muy diferentes, pero ambos en buena forma.

El Inter de Cristian Chivu llega a este partido tras una excelente actuación en la Champions League: el Inter venció al Feyenoord en Rotterdam por 3-0, con Djed Spence entre los más destacados. En liga, sin embargo, aún pesa la derrota en el derbi contra el AC Milan, y el equipo busca continuidad.

El Como, por su parte, atraviesa un momento de forma extraordinario. El equipo de Cesc Fabregas acaba de golear al Lens por 9-1 en la Champions League, un resultado que ha causado sensación en toda Europa, y lleva semanas sin perder en la Serie A. Cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos oficiales reflejan la trayectoria de un grupo que no conoce las crisis.

Fabregas ha construido algo poco habitual en el fútbol italiano: un equipo capaz de jugar un fútbol espectacular y conseguir resultados. El 9-1 ante el Lens no es un caso aislado: antes llegaron las goleadas al Leipzig y al Manchester United. El Como ya no es una sorpresa, es una realidad.

Por su parte, Chivu sigue esperando que los refuerzos ingleses llegados en verano, Stones, Jones y Spence, encuentren continuidad. Spence mostró buenas señales contra el Feyenoord, pero los otros dos siguen de baja.

En la Serie A, el Inter ocupa el segundo puesto y el Como, el cuarto: un duelo directo que puede alterar el equilibrio en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el Inter-Como en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Inter Milán contra Como alineaciones

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Formación
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiC. AugustoC. AugustoF. DimarcoF. DimarcoD. SpenceD. SpenceP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramR. SanchezR. SanchezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfA. ValleA. ValleM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Como

Suplentes

Manager

  • C. Chivu
  • Cesc Fàbregas

Chivu no puede contar con Lautaro Martinez, Luis Henrique, Curtis Jones ni John Stones: una baja importante en ataque y varias ausencias en defensa y el centro del campo. El probable once del Inter incluye a Josep Martinez en la portería; Bisseck, Bastoni y Akanji en defensa; Diouf, Carlos Augusto, Spence, Sucic, Barella y Calhanoglu en el centro del campo; y Marcus Thuram como única referencia ofensiva.

Fabregas, por su parte, tiene las bajas de Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean y Jayden Addai. Pese a las ausencias, el conjunto de Como sigue siendo competitivo: Butez bajo palos; Yan Couto, Ramon, Kempf y Kaiki en defensa; Milla y Ricci en el centro del campo; y Nico Paz, Baturina y Da Cunha en la mediapunta, por detrás de Douvikas.

Inter Milán

Lesiones y suspensiones

Como

Estado de forma

INT

INT - Formulario

SHK
W1-0
FIO
W2-1
VEN
W0-2
MIL
L3-1
FEY
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COM

COM - Formulario

MUN
W4-1
SAS
W2-0
TOR
W1-3
VEN
W1-0
RCL
W1-9
Gol marcado (encajado)
19/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Inter ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, con un balance goleador global positivo. Su resultado más reciente es la victoria por 3-0 ante el Feyenoord en la Champions League, mientras que la derrota llegó en el derbi contra el AC Milan por 3-1 en la Serie A. El Inter ha mostrado solidez en las competiciones europeas y ha marcado en todos sus últimos partidos ganados.

El Como ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales y ha marcado una cantidad impresionante de goles. Su victoria más reciente es el contundente 9-1 ante el Lens en la Champions League, con un hat-trick de Douvikas. Antes, el Como había vencido al Manchester United por 4-1, también en Europa: una racha que habla por sí sola.

Enfrentamientos previos

Cara a cara

Inter MilánEmpateComo
4
1
0
Copa Italia
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
3
Como badge
Como
COM
2
F
Serie A
Como badge
Como
COM
3
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
4
F
Copa Italia
Como badge
Como
COM
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
4
Como badge
Como
COM
0
F
Serie A
Como badge
Como
COM
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
13Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a abril de 2026, cuando el Inter venció al Como por 3-2 en la Copa Italia. En sus cinco duelos más recientes, el Inter se impuso en tres ocasiones, mientras que el Como consiguió una victoria y un empate. El duelo directo de la Serie A de diciembre de 2025 terminó con un claro 4-0 a favor del Inter en Milán.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
D
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
119112813+1528
W
L
W
W
W
3
RomaRomaROM
118303110+2127
W
W
W
D
W
4
AC MilánAC MilánMIL
117312313+1024
W
W
L
W
W
5
ComoComoCOM
117221810+823
L
W
W
W
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
L
W
W
D
W
7
BolognaBolognaBOL
115241614+217
W
W
W
W
L
8
JuventusJuventusJUV
115241311+217
L
W
L
W
L
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
W
L
L
L
L
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
114341814+415
D
L
W
D
L
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
D
L
L
W
W
12
AtalantaAtalantaATA
114251720-314
W
L
D
D
L
13
GénovaGénovaGEN
114161116-513
L
W
W
W
L
14
FiorentinaFiorentinaFIO
113261623-711
W
W
D
L
L
15
LecceLecceLEC
113171222-1010
D
L
L
L
W
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
L
W
D
L
L
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
L
L
L
L
L
18
MonzaMonzaMON
112181725-87
L
L
L
L
W
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
W
L
L
L
W
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
L
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, el Inter ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación, mientras que el Como está en el cuarto.

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