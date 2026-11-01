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Serie A - Jornada 10 2 nov 2026 - 14:45 New Balance Arena

El Atalanta-Parma se retransmite en directo y en exclusiva por DAZN. Para seguir el partido es necesaria una suscripción a la plataforma, disponible a través de televisores inteligentes, smartphones, tabletas u ordenadores.

La décima jornada de la Serie A se cierra en el New Balance Arena de Bérgamo, donde el Atalanta de Maurizio Sarri recibe al Parma de Alberto Gilardino en el último partido del lunes por la noche.

El Atalanta llega a esta cita con once puntos en nueve partidos, una cosecha que no refleja sus ambiciones para la temporada. Dos empates consecutivos, el 4-4 en casa contra el Frosinone y el 2-2 en Florencia contra la Fiorentina, han dejado al Atalanta duodécimo en la clasificación, con una defensa que sigue concediendo demasiado.

Sarri tiene que lidiar con una enfermería cada vez más llena. A los lesionados de larga duración se han sumado recientemente Gianluca Scamacca y Raoul Bellanova, que también se perderán este partido. El peso del ataque vuelve a recaer en Nikola Krstovic, el montenegrino que en las últimas semanas ha escalado posiciones en la jerarquía ofensiva hasta convertirse en la principal referencia del Atalanta.

El Parma llega a Bérgamo en una situación igualmente complicada. Ocupa el decimoctavo puesto en la clasificación y todavía no ha ganado ningún partido desde que Gilardino sustituyó al destituido Cuesta. Su último resultado fue un 0-0 contra el Udinese, un empate que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Para ambos equipos, los tres puntos en juego esta noche tienen un peso enorme. El Atalanta quiere poner fin a su racha de resultados irregulares y acercarse a los puestos europeos; el Parma, por su parte, necesita una victoria para alejarse de la zona de descenso.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

Sarri debe gestionar una larga lista de bajas: no estarán Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova ni Gianluca Gaetano. El probable once del Atalanta incluye a Carnesecchi en la portería, con Zappacosta, Scalvini, Obric y Bernasconi en defensa; Ederson y Pasalic en el centro del campo; y Elmas, De Ketelaere y Zalewski en la mediapunta para apoyar a Krstovic.

Gilardino no tiene bajas ni sancionados en la plantilla del Parma. El probable once del Parma sitúa a Daffara bajo palos, con Diego Carlos, Troilo y Del Prato en defensa; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita y Valeri en el centro del campo; y Lontani y Romero en ataque.

Estado de forma

El Atalanta ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Ganó al Pafos FC por 3-1 en la Conference League, pero después perdió contra el AC Milan por 3-2 en la Serie A y contra el Ajax por 2-0 en Europa. Los dos empates más recientes, el 4-4 contra el Frosinone y el 2-2 en Florencia, muestran a un equipo capaz de marcar, pero con evidentes problemas defensivos: doce goles a favor y doce en contra en los últimos cinco partidos.

El Parma ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Ganó al Genoa por 2-1, pero después sufrió duras derrotas contra el Inter (3-0), el Torino (3-0) y la Lazio (2-1), antes del 0-0 de la última jornada contra el Udinese. En cinco partidos, el Parma ha marcado cinco goles y ha encajado nueve.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a enero de 2026, cuando el Atalanta se impuso por 4-0 en casa al Parma en la Serie A. Si se tienen en cuenta los últimos cinco enfrentamientos oficiales, el balance favorece al equipo de Bérgamo: tres victorias del Atalanta, una del Parma y un empate. Cabe destacar el 2-3 de mayo de 2025, cuando el Parma ganó a domicilio en Bérgamo, y el 1-3 de noviembre de 2024, con victoria del Atalanta a domicilio.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Atalanta ocupa la duodécima posición, mientras que el Parma se encuentra en el decimoctavo puesto.