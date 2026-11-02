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El exentrenador del Manchester United Erik ten Hag ha lanzado una seria advertencia: el club podría descender de la Premier League. El neerlandés cree que la competitividad de la máxima categoría hace que el equipo de Michael Carrick, que atraviesa dificultades, corra un peligro real de sufrir un descenso impensable.

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El United, en grave peligro de descenso

Ten Hag cree que el United afronta una amenaza real de descenso de la Premier League. Sus declaraciones llegan después de una dolorosa derrota por 2-0 ante el Chelsea el sábado. El resultado deja al equipo de Carrick hundido en el 17.º puesto, con solo siete puntos en nueve partidos. Se mantiene por encima del Crystal Palace, que ocupa la última plaza de descenso, únicamente por la diferencia de goles.

El Manchester United atraviesa una pésima racha de nueve partidos sin ganar en todas las competiciones. Según Opta, es su racha más larga sin victorias desde 1984.

Ten Hag advierte del círculo vicioso

La directiva del United optó por mantener a Carrick para el desplazamiento a Stamford Bridge. La decisión llegó pese a las duras derrotas recientes, entre ellas una caída en casa por 3-0 ante el Bournemouth y una goleada por 4-1 en Como en la Champions League.

Preguntado por la posibilidad de que el United sufra su primer descenso en más de medio siglo, Ten Hag fue tajante. El neerlandés señaló la enorme calidad de la competición como un factor importante.

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«En la Premier League es, desde luego, posible, porque todos los equipos son fuertes», declaró Ten Hag a ESPN. «Si una vez las cosas empiezan a irte mal y entras de lleno en ese círculo vicioso, sí, entonces puede volverse muy, muy difícil».

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Un marcado contraste con su etapa en el club

Ten Hag asumió el mando en Old Trafford en 2022 y puso fin a la sequía de títulos del club antes de su destitución en 2024. Durante su etapa, llevó al United a conquistar tanto la FA Cup como la Copa de la Liga.

El entrenador neerlandés fue nombrado recientemente nuevo director técnico del FC Twente de cara a la temporada 2026-27. Al recordar su etapa en Inglaterra, destacó el marcado contraste entre sus logros y la situación actual del club.

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«Antes de que llegáramos, llevaban seis años sin ganar un título», señaló Ten Hag. «Mirad dónde están ahora».

Al United le esperan partidos cruciales

Carrick debe encontrar ahora la manera de levantar a su plantilla antes de dos partidos cruciales en casa. El United necesita desesperadamente un resultado positivo para frenar su preocupante caída y recuperar la confianza perdida.

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El martes por la noche recibirá a la AS Roma en la Champions League. Después volverá rápidamente a centrarse en su lucha por la permanencia en la Premier League. El equipo de Carrick recibirá al Aston Villa en Old Trafford el domingo en un partido que debe ganar.