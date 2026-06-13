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Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Mira cómo reaccionó el comentarista yemení de «BeIN Sports» ante el histórico gol de Catar

Qatar vs Switzerland
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EE. UU.

Un partido magnífico para los Anabi

El comentarista yemení Hassan Al-Aidrous estalló de alegría en la cabina tras el histórico gol de Boualem Khoukhi, que dio a Catar su primer punto en la Copa del Mundo ante Suiza el sábado.

El comentarista de «BeIN Sports» exclamó: «¡Genial, Catar... Por Dios, lo has conseguido!», reflejando la alegría de todo un país.

Un vídeo difundido por la cadena qatarí muestra al comentarista, desbordante de entusiasmo, gritando y celebrando el gol en el quinto minuto de descuento que dio a la selección de Qatar un valioso empate 1-1 ante Suiza.

En un clip de 32 segundos se le ve gritando: «¡Genial, Qatar!», para luego añadir con emoción: «¡Por Dios, lo has conseguido, Qatar!», reflejando la alegría colectiva tras tres derrotas en 2022.

El tanto de Khoukhi llegó en el 90+5 con un potente cabezazo tras un centro de Hammam Al-Amin. Antes, Suiza había dominado y se adelantó con un penalti de Breel Embolo en el 17’, pero el portero Mahmoud Abu Nada mantuvo a Qatar en juego con varias paradas decisivas.

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